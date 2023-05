Úrady práce v marci vyplatili prídavky na dieťa 664.000 poberateľom

Bratislava 3. mája (TASR) - V marci vyplatili úrady práce, sociálnych vecí a rodiny prídavok na dieťa 664.000 poberateľom v celkovom objeme 67,2 milióna eur, čo je o 38 miliónov eur viac ako pred rokom. Zároveň vzrástol počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi. V stredu o tom informovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) SR.



Nárast vyplatených prídavkov na deti bol podľa ÚPSVR spôsobený júnovým a januárovým zvýšením sumy prídavku na dieťa. Prídavok stúpol z 25,88 eura na 60 eur. V rámci vyplatených prídavkov išlo zároveň v marci o najvyššiu sumu od roku 2005. Výnimkou bol iba október 2021 a jún 2022, keď boli mimoriadne vyplácané zvýšené prídavky - pandemický a inflačný.



"Vyplatenie inflačnej pomoci a dvojnásobné zvýšenie prídavku na dieťa boli spôsoby, ako rýchlo a cielene pomôcť rodinám v období enormného rastu cien. Balík peňazí, ktorý rozdeľujeme rodinám, sme zvýšili o niekoľko desiatok miliónov eur. Kým za prvé tri mesiace minulého roka sme na prídavkoch vyplatili 86 miliónov eur, za prvé tri mesiace tohto roka to bolo 168 miliónov eur," povedal dočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina).



Výskumný pracovník Inštitútu pre výskum práce a rodiny Rastislav Bednárik doplnil, že sa podpora rodín zvýšila aj vďaka väčšiemu daňovému bonusu. "Rodina s dvoma deťmi môže takto dostať mesačne až 400 eur. Keď to porovnáme s priemernou mzdou vo výške približne 1400 eur, táto podpora predstavuje viac ako 28 % z nej. Je to výrazný nárast. Pred približne piatimi rokmi dosahovala takáto podpora približne 9 % z priemernej mzdy," uviedol Bednárik.



V marci medzimesačne stúpol aj počet občanov Slovenskej republiky, ktorí poberajú pomoc v hmotnej núdzi, o 468 osôb. V porovnaní s februárom sa nárast významne spomalil. Počas druhého mesiaca v tomto roku stúpol ich počet medzimesačne o 881 ľudí. Generálny riaditeľ ÚPSVR Karol Zimmer dodal, že pripravujú tlačivá, prostredníctvom ktorých budú môcť ľudia v sociálne zložitej situácii v máji požiadať o inflačnú pomoc. Rozšíri sa tak o skupiny obyvateľstva, ktoré sa k nej v predchádzajúcich dvoch vlnách nedostali.