Úrady práce vyplatili ľuďom vlani 2,65 miliardy

Bratislava 10. februára (TASR) - Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatili ľuďom v roku 2024 finančné prostriedky v celkovej výške 2,65 miliardy eur. Najviac vynaložili na podporu rodiny, nasledovali peňažné príspevky na opatrovanie a príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Vlani bol objem finančnej pomoci najvyšší od roku 2013, informovalo o tom v pondelok Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.



"Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny poskytli ľuďom na Slovensku najväčší objem pomoci za poslednú dekádu a odvážim sa tvrdiť, že to bol z pohľadu celkovej výšky príspevkov a dávok najsilnejší, alebo jeden z najsilnejších rokov v modernej histórii Slovenska. Aj keď sme veľkú pozornosť venovali podpore vytvárania pracovných príležitostí, ktoré by dávali šancu ľuďom vymaniť sa z ťažkej životnej situácie, nezabúdali sme naslúchať aj iným potrebám našich občanov," povedal generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu ÚPSVaR Peter Ormandy.



Ormandy ďalej zhrnul vlaňajšie údaje za všetky dávky a príspevky a poukázal, že v porovnaní s rokom 2023 vyplatili úrady sumárne o 300 miliónov eur viac, čo je druhý najvyšší medziročný rozdiel za posledných 11 rokov.



V oblasti podpory rodiny vyplatili úrady práce príspevky vo výške viac ako 1,5 miliardy eur, a to najmä v podobe prídavkov na dieťa, rodičovských príspevkov či príspevkov na zvýšenú splátku úveru na bývanie. Takmer pol miliardy eur smerovalo do domácností v podobe peňažného príspevku na opatrovanie a štvrť miliardy na peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Ústredie taktiež priblížilo, že na dávky v hmotnej núdzi bolo vyplatených necelých 115 miliónov eur.



Ústredie doplnilo, že úrady evidovali v novembri 2024 celkovo 53.460 poberateľov pomoci v hmotnej núdzi, ktorí boli občanmi SR. To by malo byť najmenej od marca 2004, odkedy rezort práce centrálne zaznamenáva tento údaj. Najvyšší počet poberateľov v minulom roku bol zaregistrovaný v marci, a to na úrovni 57.645 poberateľov.