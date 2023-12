Úrady práce vyplatili na prídavkoch pre prvákov rekordnú sumu

Bratislava 1. decembra (TASR) - Tento rok v októbri vyplatili úrady práce, sociálnych vecí a rodiny takmer 6,3 milióna eur k prídavku na deti, ktoré nastúpili do prvého ročníka základných škôl. Ide doteraz o najvyššiu sumu od začiatku vyplácania zvýšeného prídavku. V piatok o tom informovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) SR.



Vyplatený zvýšený prídavok na dieťa po nástupe do základnej školy vyplatili úrady na 57.229 detí. "Popri radosti prichádzajú s prvákmi do rodín aj významné zmeny a nemalé výdavky. Je pozitívne, že rezort práce, sociálnych vecí a rodiny stojí pri rodičoch v tejto náročnej životnej situácii a vie im podať pomocnú ruku v podobe zvýšeného prídavku na deti," uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).



Zvýšený prídavok na deti vyplatili úrady práce prvýkrát v októbri 2019. Pri jeho zavedení bola výška prídavku 100 eur pre jedného prváka. V roku 2022 sa jeho suma zvýšila na 106,33 eura a tento rok je v sume 110 eur.



"Úrady práce minulý mesiac vyplatili na túto dávku 6,295 milióna eur, oproti roku 2019 je to nárast o 0,979 milióna eur, pri náraste počtu prvákov o vyše 4000," priblížil výskumný pracovník Inštitútu pre výskum práce a rodiny Rastislav Bednárik. Suma by podľa Bednárika mohla ďalej rásť tak, aby sa jej navýšenie čo najviac priblížilo inflácii.



Pri rekordne vysokých prídavkoch na dieťa sa počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi v októbri znížil medzimesačne o 237 ľudí. Za pozitívnym trendom vidí generálny riaditeľ ÚPSVR Peter Ormandy dobrý vývoj na trhu práce a pokles nezamestnanosti. Počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi bol v októbri tohto roka na úrovni 63.607 ľudí.