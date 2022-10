Úrady práce vyplatili v auguste rekordné náhradné výživné

Bratislava 4. októbra (TASR) - Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatili v auguste náhradné výživné v celkovej výške presahujúcej 748.000 eur. Podporili aj rekordný počet osirelých detí. Je to najvyššia čiastka od roku 2009, keď nový zákon o náhradnom výživnom priniesol viaceré zásadné zmeny. Augustová štatistika Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) okrem toho ukázala pokračujúci pokles počtu poberateľov pomoci v hmotnej núdzi. Informovalo o tom ÚPSVR.



Doplnilo, že v januári tohto roka vyplatili úrady práce takmer pol milióna eur náhradného výživného a v máji to bolo viac ako 676.000 eur. Od začiatku roka sa tak mesačná výplata náhradného výživného zvýšila približne o polovicu a dosiahla najvyššiu hodnotu od roku 2009.



Historicky najvyššiu hodnotu dosiahol aj počet osirelých detí s najnižšími alebo žiadnymi sirotskými dôchodkami, ktorým úrady pomohli náhradným výživným. Celkovo ich v auguste bolo 1546, vyčíslilo ústredie práce.



"Od januára narástla výška pomoci a rastie aj počet detí, ktorým prostredníctvom náhradného výživného pomáhame. Celkový počet detí, ktorým sme takto v auguste pomohli, bol 9379, čo je o dve tisícky viac ako na začiatku roka," zhodnotil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak (Sme rodina).



Štatistika ÚPSVR ukázala aj pokračovanie klesajúceho počtu poberateľov pomoci v hmotnej núdzi. V auguste ich bolo 57.999. Počet poberateľov sa znížil už tretí mesiac v rade. Najviac poberateľov ubudlo v Banskobystrickom kraji, a to 205, a v Košickom kraji 194.



"Po zmiernení legislatívy sa zastavil pokles počtu poberateľov. V januári tohto roku sa počet poberateľov pohyboval na jednej z najnižších hodnôt od roku 2009," vysvetľuje výskumný pracovník Inštitútu pre výskum práce a rodiny Rastislav Bednárik.



Poukazuje na zmeny vo vývoji štruktúry poberateľov pomoci v hmotnej núdzi. "V situácii, keď existuje vysoký podiel poberateľov jednotlivcov a vysoký podiel dlhodobých poberateľov, poberajúcich pomoc dlhšie ako dva roky, sa ukazujú určité zmeny. Narastá počet núdznych domácností s deťmi, rastie počet krátkodobých poberateľov do šesť mesiacov dĺžky poberania a klesá počet dlhodobých poberateľov," uzavrel Bednárik.