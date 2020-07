Úrady práce začínajú vyplácať SZČO pomoc za júl tohto roka

Bratislava 31. júla (TASR) - Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré žiadajú o príspevok v rámci projektu Prvá pomoc a opatrenia č. 2, majú čas na zaslanie júnových výkazov, respektíve žiadostí s výkazmi na príslušný úrad práce už iba do piatkovej polnoci. Opatrenie č. 2 sa týka príspevku na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti. Zamestnávatelia môžu o júnové príspevky na mzdy zamestnancov požiadať až do konca augusta. Zároveň začnú od 1. augusta prijímať úrady práce výkazy a žiadosti za júl. Upozorňuje na to ministerstvo práce.



Úrady práce vyplatili doteraz zamestnávateľom a SZČO viac ako 457 miliónov eur. Použili sa na mzdy zamestnancov a podporu činnosti živnostníkov. Ďalších viac ako osem miliónov eur poslalo ministerstvo práce zamestnancom, ktorí zostali bez príjmu. Tí dostali SOS dotáciu. "Mnohým sme pomohli opakovane, niekoľko mesiacov po sebe. Príspevky budeme aj napriek uvoľneniu opatrení poskytovať nielen za mesiace jún a júl, ale aj august a september," uviedol tlačový odbor rezortu práce. Vláda totiž predĺžila poskytovanie prvej pomoci o ďalšie dva mesiace.



Záujemcovia o pomoc za júl môžu žiadať o príspevky od 1. augusta 2020. SZČO zasielajú svoje výkazy, respektíve žiadosti s výkazmi v rámci opatrenia č. 2 do konca augusta. Zamestnávatelia, ktorí idú cez opatrenia 1 (úhrada náhrady mzdy zamestnanca vo výške 80 % jeho priemerného zárobku) a 3A (kurzarbeit) alebo 3B (paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca pri poklese tržieb), žiadajú do 31. septembra 2020. "Pripomíname, že zamestnávatelia už môžu pri čerpaní pomoci prestupovať aj medzi opatreniami 3A a 3B, aby si vybrali, čo je pre nich výhodnejšie," uviedlo ministerstvo práce.