Úrady práce začnú vyplácať druhý balík inflačnej pomoci

Bratislava 4. novembra (TASR) - Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny začnú tento mesiac vyplácať vybraným skupinám obyvateľov druhý balík inflačnej pomoci. Balík jednorazovej pomoci predstavuje podporu približne 15,6 milióna eur. Informovalo o tom v piatok Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR).



Doplnilo, že časť prostriedkov vyplatia úrady automaticky, zvyšok na základe žiadostí. Jednorazový príspevok 100 eur je pre skupiny ľudí, ktoré neboli zahrnuté do predchádzajúcej inflačnej pomoci.



"Desiatkam tisícom ľudí vyplatíme pomoc automaticky," uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina). Štát vyplatí jednorazovo zvýšený prídavok na dieťa v prípade 23.650 nezaopatrených detí, ktoré sa narodili od začiatku júna do konca októbra.



"Ďalej je tu viac ako 29.000 ľudí s nízkym príjmom a ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP)," doplnil minister práce. Opatrovateľský príspevok či príspevok na asistenciu vyplatia aj tým ŤZP, ktorí majú iné príspevky, alebo nemajú nikoho, kto by poberal opatrovateľský príspevok alebo príspevok na asistenciu.



"Treťou skupinou sú siroty, ktoré nepoberajú sirotský dôchodok. Je ich 1330," vyčíslil Krajniak. Ďalšou skupinou je 14.283 domácností v hmotnej núdzi, ktoré nedostali príspevok z prvého balíka inflačnej pomoci. Ďalší občania, ktorí majú na inflačnú pomoc nárok, budú o ňu musieť požiadať. A to do konca tohto roku, uviedlo ÚPSVR.



Inflačná pomoc z druhého balíka môže byť na základe žiadosti vyplatená na nezaopatrené dieťa, na ktoré bolo súdom určené výživné do 150 eur. O danú pomoc môže požiadať aj približne 900 odchovancov centier pre deti a rodiny, ktorí od konca apríla 2020 do konca októbra tohto roku opustili detské domovy. O príspevok môže žiadať aj 2500 osôb, ktorým bola v rovnakom období ukončená náhradná starostlivosť a odišli z náhradných rodín, uzavrel generálny riaditeľ ÚPSVR Karol Zimmer.



Žiadosť je možné podať osobne alebo poštou na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa trvalého či prechodného pobytu žiadateľa. Požiadať o inflačnú pomoc sa dá aj e-mailom. Tlačivá a podrobnejšie informácie sú aj na webovej stránke ústredia práce, doplnila inštitúcia.