Úrady práce začnú vyplácať Prvú pomoc za august tohto roka

Bratislava 28. augusta (TASR) - Na podanie júlového výkazu, respektíve žiadosti s výkazom v rámci opatrenia na získanie príspevku na náhradu straty príjmu (opatrenie číslo dva) majú samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) čas do 31. augusta tohto roka. Zamestnávatelia môžu o júlové príspevky na mzdy zamestnancov požiadať do konca septembra. Výkazy a žiadosti za august môžu záujemcovia zasielať od 1. septembra 2020 od 12. hodiny.



SZČO môžu o finančnú pomoc v rámci opatrenia číslo dva žiadať o príspevky za august do 30. septembra 2020. Zamestnávatelia žiadajú o príspevky v rámci opatrenia 1 a 3A alebo 3B do 31. októbra 2020. "Pripomíname, že zamestnávatelia môžu pri čerpaní pomoci prestupovať aj medzi opatreniami 3A (kurzarbeit) a 3B (pokles tržieb), aby si vybrali, čo je pre nich výhodnejšie," priblížil rezort práce.



Ministerstvo zároveň upozorňuje všetkých žiadateľov o príspevky Prvej pomoci, že sú povinní označiť priestory pracoviska, kde pracujú osoby podporované v zmysle dohody o poskytnutí príspevku, plagátom vo formáte A3 zverejnenom na www.upsvr.gov.sk. Plagát informuje o tom, že aktivity sa realizujú vďaka pomoci Európskej únie z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu.



Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatili doteraz zamestnávateľom a SZČO viac ako 521 miliónov eur. Použili sa na mzdy zamestnancov a podporu činnosti živnostníkov. Ďalších viac ako 10 miliónov eur poslalo ministerstvo zamestnancom, ktorí zostali bez príjmu. Tí dostali SOS dotáciu.