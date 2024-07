NKÚ sa s MŽP zhodli na potrebe posilniť vplyv štátu vo vodárenstve

Bratislava 18. júla (TASR) - Pohľad na situáciu vo vodárenských spoločnostiach a fungovanie jednej z najkritickejších infraštruktúr v štáte boli predmetom diskusie predsedu Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR Ľubomíra Andrassyho, podpredsedu NKÚ Jaroslava Ivanča s generálnym tajomníkom služobného úradu ministerstva životného prostredia (MŽP) Marekom Chovanom. Podľa diskutujúcich zle nastavená legislatíva a nedostatočné kontrolné mechanizmy vytvárajú na Slovensku veľký priestor na ovládnutie dôležitej kritickej infraštruktúry, ktorá distribuuje vodu do domácností. Informovala o tom Daniela Bolech Dobáková, hovorkyňa NKÚ.



S generálnym tajomníkom služobného úradu MŽP sa podľa nej predstavitelia NKÚ zhodli, že je potrebné cez úpravu legislatívy výraznejšie posilniť vplyv štátu a jasne si stanoviť, kam smerujú vodárenské spoločnosti. Zároveň podporili iniciatívu ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS), aby vlastníkom akcií vo vodárenských spoločnostiach neboli len obce a mestá, ale aj štát. Ten by tak mal pod kontrolou nielen to, ako infraštruktúra funguje, ale aj to, ako sa v rámci týchto spoločností využívajú štátne, verejné, ale aj európske zdroje.



"Práve snahy o ovládnutie vodárenských spoločností vnímame ako skrytú privatizáciu, ktorá môže prebiehať cez dlhodobé zmluvné vzťahy, cez zmenu akcionárskych pomerov či zmenu vplyvu akcionárov na chod spoločnosti," priblížil Andrassy s tým, že všetky tieto atribúty vidno v kontexte Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti.



Vedenie NKÚ podľa hovorkyne tiež na stretnutí upozornilo na zistenia národných kontrolórov z posledných rokov, že vodárenské spoločnosti v súčasnosti nie sú schopné modernizovať a rozvíjať vodárenskú infraštruktúru a bez pomoci a výraznej finančnej podpory štátu sa v tejto oblasti nedá posunúť dopredu. Investičný dlh v segmente vodárenstva sa šplhá k desiatim miliardám eur.



Štát v minulosti bezodplatne previedol majetok a akcie na obce a mestá. "Je preto prirodzené, že by samosprávam malo byť umožnené, aby tie, ktoré nechcú vlastniť akcie a nevedia sa starať o zverený majetok prostredníctvom akcionárskych práv, mohli svoje práva prevádzať na štát a nie na vodárenské spoločnosti, ktoré majú byť výkonnostnou zložkou v tomto celom reťazci. Kontrola nad vodárenskou spoločnosťou musí byť posilnená prostredníctvom štátu, aby nedošlo k jej ovládnutiu záujmovými skupinami," dodal Andrassy. Táto snaha sa dá podľa neho docieliť len zmenou legislatívy, v čom bude NKÚ envirorezort jednoznačne podporovať.