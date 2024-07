Úrady v Nemecku pracujú na zlepšení stability IT systémov

Berlín 29. júla (TASR) - Nemecký Spolkový úrad pre informačnú bezpečnosť (BSI) považuje za nevyhnutné zlepšiť prevádzkovú stabilitu informačných systémov, aby chybné aktualizácie v budúcnosti nemali také závažné následky, ako v prípade veľkých výpadkov z 19. júla. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



BSI v pondelok oznámil, že na základe konzultácií so softvérovými spoločnosťami CrowdStrike a Microsoft už vypracoval prvé opatrenia, ktoré majú zabrániť podobným incidentom. BSI bude tiež spolupracovať s oboma spoločnosťami a výrobcami porovnateľných softvérových riešení s cieľom zabezpečiť, aby sa príslušný operačný systém mohol vždy spustiť aspoň v obmedzenom zabezpečenom režime, a to aj v prípade výskytu závažných chýb.



Dlhodobým cieľom BSI je tiež "mať navrhnuté a implementované nové a odolné komponenty". Tie by mali mať rovnaké funkcie a ochranné účinky ako doteraz, avšak s menej ďalekosiahlymi právami na zásahy do operačných systémov.



Chybná aktualizácia softvéru od spoločnosti CrowdStrike, ktorá sa zaoberá kybernetickou bezpečnosťou, nedávno spôsobila rozsiahle výpadky informačných systémov v mnohých častiach sveta. Podľa odhadov bolo postihnutých 8,5 milióna počítačov s operačným systémom Windows od spoločnosti Microsoft. Dôsledky pocítila najmä letecká doprava, ale problémy mali aj niektoré supermarkety, nemocnice a televízne stanice.



Spoločnosť CrowdStrike neskôr zistila, že z testovacích mechanizmov aktualizácie softvéru unikol chybný súbor, ktorý následne spôsobil pád počítačov so systémom Windows. Testovacie systémy sa podľa firmy v súčasnosti vylepšujú a aktualizácie sa budú v budúcnosti zavádzať postupne, aby prípadné problémy neovplyvnili okamžite všetkých zákazníkov.