Úrady v USA zverejnili zoznam letísk, ktorých sa dotkne zníženie letov
Federálny úrad pre letectvo (FAA) zavádza zníženie počtu letov pre nedostatok pracovníkov riadenia letovej prevádzky.
Washington 6. novembra (TASR) - Americké úrady zverejnili zoznam letísk, ktorých sa v piatok (7. 11.) dotkne zníženie leteckej dopravy o 10 %. TASR o tom informuje na základe správy AP.
Ide o 40 letísk v USA, od Aljašky po Kaliforniu, ktoré patria medzi najvyťaženejšie a nachádzajú sa najmä vo veľkých mestách, ako sú napríklad New York, Boston, Chicago, Seattle, Atlanta, Denver, Dallas, Miami, Los Angeles alebo San Francisco.
Federálny úrad pre letectvo (FAA) zavádza zníženie počtu letov pre nedostatok pracovníkov riadenia letovej prevádzky. Sú totiž federálnymi zamestnancami a počas odstávky vlády, tzv. shutdownu, zostali bez platu. To viedlo k tomu, že sa mnohí z nich hlásili ako chorí. Ďalší musia pre nedostatok personálu povinne slúžiť nadčasy šesť dní v týždni.
Odborníci okrem iného radia cestujúcim, aby si pred cestou na letisko overili stav letov. Obmedzenia sa začnú v piatok a cestujúci budú o tom informovaní vo štvrtok. Letecké spoločnosti pritom uviedli, že ľudia by mohli zaznamenať narušenie víkendových cestovných plánov aj bez predchádzajúceho upozornenia.
Nie je jasné, kedy by sa mohli škrty v počte letov skončiť. Letecké spoločnosti, odbory a cestovný ruch naliehajú na Kongres, aby ukončil odstávku, ktorá sa začala 1. októbra a je najdlhšia v histórii.
Spoločnosti United Airlines a Delta Air Lines oznámili, že ponúknu vrátenie peňazí cestujúcim, ktorí sa rozhodnú neletieť, aj keď majú letenky, ktoré sa bežne nedajú vrátiť.
Minister dopravy Sean Duffy tento týždeň varoval, že ak bude odstávka pokračovať a pracovníci riadenia letovej prevádzky na budúci týždeň nedostanú už druhú výplatu, môže na oblohe zavládnuť chaos.
