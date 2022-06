Úraz či nehoda? Mne sa to predsa nemôže stať

Bratislava 22. júna (OTS) - Vybrali by ste sa na dovolenku do zahraničia bez cestovného poistenia? Pády, úrazy či iné nehody sú predsa úplne bežné, prečo vôbec takto riskovať? Až 20% opýtaných nepovažuje ani dnes cestovné poistenie za samozrejmosť. Naopak, dve tretiny respondentov si poistenie pri ceste do zahraničia plánuje uzatvoriť, a ďalších 15% tak už urobilo vopred.Ako vyplýva z údajov prieskumu, ktorý pre poisťovňu Groupama v závere mája realizovala agentúra Focus, stále existuje na Slovensku značné množstvo cestujúcich, ktorí váhajú pri uzatvorení cestovného poistenia.“ vysvetľuje Ivan Bobošík, PR konzultant poisťovne Groupama.Čísla z prieskumu potvrdzujú, že až desatina opýtaných, ktorí pôjdu v lete na dovolenku do zahraničia, si neplánuje uzatvoriť cestovné poistenie. Ďalších 11% pritom stále nad týmto rozhodnutím váha.Prieskum ďalej naznačuje, že väčšina opýtaných, ktorí plánujú ísť na dovolenku mimo miesta svojho bydliska, si ju chce zabezpečiť individuálne (70%). Cez cestovnú kanceláriu si dovolenku plánuje zabezpečiť necelá tretina dovolenkujúcich.hovorí Martin Slosiarik, riaditeľ agentúry Focus.Medzi respondentmi, ktorí plánujú stráviť dovolenku v zahraničí, je tento pomer vyrovnaný. 51% z nich si plánuje dovolenku zabezpečiť individuálne a 48% plánuje využiť služby cestovných kancelárií, alebo ich už využilo. Služby cestovných kancelárií plánujú využiť najčastejšie ľudia s čistým mesačným príjmom domácnosti od 2000 EUR vyššie a na západe Slovenska.