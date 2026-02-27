< sekcia Ekonomika
ÚRHH a Pedagogická fakulta TU podpísali memorandum o prevencii
Cieľom je dostať poznatky z oblasti regulácie hazardu a prevencie závislostí priamo do prípravy budúcich pedagógov, aby vedeli tému hazardných hier a online gamingu efektívne komunikovať žiakom.
Bratislava 27. februára (TASR) - Úrad pre reguláciu hazardných hier (ÚRHH) a Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity (TU) v Trnave v piatok podpísali memorandum o spolupráci. Cieľom je dostať odborné poznatky z oblasti regulácie hazardu a prevencie závislostí priamo do prípravy budúcich pedagógov, aby vedeli tému hazardných hier a online gamingu efektívne komunikovať žiakom.
Memorandum má študentom pedagogickej fakulty priniesť odborné prednášky a workshopy zamerané na reguláciu hazardných hier, prevenciu závislostí, zodpovedné hranie a nové formy hazardu v digitálnom prostredí. Spolupráca zahŕňa aj odborné konzultácie pri záverečných prácach, participáciu na vedeckých konferenciách a spoločnú tvorbu metodických materiálov pre školy.
„Dnešná digitálna doba prináša nové výzvy. Téma hazardných hier, online gamingu a digitálnych závislostí sa čoraz intenzívnejšie dotýka mladej generácie, čo si vyžaduje sofistikovaný a odborný prístup,“ uviedla generálna riaditeľka Úradu pre reguláciu hazardných hier Libuša Baranová. Dodala, že učiteľ je pre mladého človeka sprievodcom v období formovania osobnosti a schopnosti čeliť tlaku a manipuláciám. Podľa nej má spolupráca prispieť k ochrane najzraniteľnejších a k posilneniu prevencie v spoločnosti.
Vedúca Katedry pedagogických štúdií na Pedagogickej fakulte TU v Trnave Blanka Kudláčová označila ochranu detí a mladých ľudí za jednu z kľúčových spoločenských priorít. „Spolupráca fakulty s Úradom pre reguláciu hazardných hier predstavuje dôležitý krok k systematickému vzdelávaniu budúcich pedagógov v oblasti prevencie rizikového správania,“ uviedla. Podľa nej má viesť aj k posilneniu ochrany detí a mladých ľudí pred rizikami, ktoré môžu ohroziť ich budúcnosť.
Obe strany sa zhodli, že investícia do vzdelávania budúcich pedagógov je účinným nástrojom na podporu bezpečnejšieho prostredia pre deti a mladých ľudí v digitálnom veku.
