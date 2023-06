Úrad pre reguláciu hazardných hier upozorňuje na zneužívanie domén

Bratislava 19. júna (TASR) - Vlastníci a prevádzkovatelia internetových stránok by mali venovať zvýšenú pozornosť kontrole svojich domén. V pondelok na to upozornil Úrad pre reguláciu hazardných hier (ÚRHH), ktorý v poslednom období zaznamenal častejšie zneužívanie domén na internete pripojením odkazov propagujúcich nelegálny hazard.



"Pri tomto zneužití dochádza k pripojeniu nelegálneho obsahu k webovému sídlu, ktoré nemá dostatočné zabezpečenie, a to formou propagačného hyperlinku, ktorý sa javí ako súčasť stránky, pričom sa na podstránku propagujúcu nelegálny hazard nie je možné preklikať priamo z hlavnej stránky," uviedol ÚRHH.



Problematický odkaz je možné nájsť napríklad zadaním kľúčových slov súvisiacich s hazardom do internetového vyhľadávača. "Samotný majiteľ stránky s vysokou pravdepodobnosťou nevie, že sa na jeho stránke nachádza takto pripojený nelegálny obsah," dodal úrad.



Pri napadnutých webových sídlach ide najčastejšie o webstránky vytvorené v starších verziách redakčného systému WordPress. Útočníci zneužívajú nedostatočné zabezpečenie a na cudzej doméne vytvoria stovky podstránok, o ktorých majiteľ domény nevie, pričom hackeri majú provízie z každého kliknutia na škodlivý odkaz a následného presmerovania na nelegálne internetové kasíno.



Úrad upozornil vlastníkov domén, že propagovanie hazardných hier bez udelenej licencie je podľa zákona o hazardných hrách zakázané. ÚRHH zároveň neodporučil zúčastňovať sa nelegálnych hazardných hier na internete, nakoľko nemá dosah na nesplnenie deklarovaných pravidiel hry, nevyplatenie výhier, prepadnutie vkladu a iné nekorektné správanie zo strany poskytovateľa a z dôvodu možnej finančnej straty zo strany hráča.



Stránky, ktoré zobrazujú nelegálny obsah, sú monitorované aj internetovými vyhľadávačmi a poskytovateľmi internetu, a preto ak je webová stránka označená za nebezpečnú, môže sa dostať napríklad na black list Googlu, čo spôsobí, že stránka nebude cez vyhľadávač nájdená, alebo ju nebude možné zobraziť.