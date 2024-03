Bohoš: Obyvatelia SR prišli v hazardných hrách vlani o 1,32 mld. eur

Bratislava 27. marca (TASR) - Obyvatelia Slovenska prišli v hazardných hrách vlani o 1,32 miliardy eur. V porovnaní s rokom 2022 je to nárast o 130 miliónov eur. Čoraz populárnejšie sú najmä internetové kasína. Uviedol to v stredu generálny riaditeľ Úradu pre reguláciu hazardných hier (ÚRHH) Martin Bohoš na tlačovej konferencii.



"Pokiaľ ide o čísla, reálne najviac Slováci hrajú internetový hazard, pokiaľ ide o sumár stávok a výhier. Každopádne, veľmi obľúbeným segmentom sú aj stávkové hry, to znamená tipovanie, ktoré ide predovšetkým cez online kanály. Takže toto je prístupné pre veľmi širokú oblasť zákazníkov," priblížil Bohoš.



Stávky v minulom roku dosiahli celkovú výšku 21,36 miliardy eur, zatiaľ čo výhry 20,04 miliardy eur. Do štátneho rozpočtu bolo odvedených 300 miliónov eur. V minulom roku to bolo 250 miliónov eur. "Hazard na Slovensku rastie, táto situácia nie je ničím výnimočná oproti okolitým krajinám," dodal generálny riaditeľ ÚRHH.



Úrad eviduje od svojho vzniku 104 doručených obmedzujúcich všeobecne záväzných nariadení (VZN) obcí a miest. Bohoš podotkol, že pri obmedzovaní kasín a herní mestami a obcami ide o vysporiadavanie s legálnym hazardom. "Na území mesta, napríklad ak hovoríme o Bratislave, tak ÚRHH stráca svoje kompetencie, pokiaľ ide o kontrolu každého jedného stroja a hráča, ktorý vstupuje do herne," dodal.



Z pohľadu úradu to bude mať vplyv na výpadok odvodov do štátneho rozpočtu, ako aj obcí a miest. Obrovským rizikom bude najmä vznik nelegálnych herní. Tie neplatia povinný odvod a ponuku produktov adresujú bez obmedzenia aj na maloletých.



Bohoš upozornil na to, že pri obciach a mestách dochádza k pochybeniu pri prijímaní VZN. Zákon im totiž stanovuje povinnosť oznámiť ÚRHH vyvesenie návrhu VZN a jeho prijatie do piatich dní. "Nedodržanie tejto lehoty má za následok, že úrad pri vydávaní licencie na takéto VZN neprihliada. Úrad preto apeluje na obce a mestá, aby si dôkladne skontrolovali, či nimi prijaté VZN spĺňajú kritériá účinných VZN," uzavrel generálny riaditeľ úradu.