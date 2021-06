Úrad pre reguláciu hazardných hier preveruje herne

Bratislava 16. júna (TASR) – Úrad pre reguláciu hazardných hier (ÚRHH) v týchto dňoch pečatí a kontroluje technické zariadenia na prevádzkovanie hazardných hier vo viacerých prevádzkach na Slovensku. Dôvodom je podozrenie z nedodržania povinností prevádzkovateľov hazardných hier v súvislosti so zákonom o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu (AML zákon), ako aj z porušovania ustanovení zákona o hazardných hrách. V stredu o tom informoval ÚRHH.



Akcia prebieha na základe podnetu jedného z občanov, ktorý úrad na možné pochybenia prevádzkovateľa hazardnej hry upozornil. „Na základe skúsenosti jedného z hráčov sme vykonali dozor v miestnej prevádzke, kde bolo avizované podozrenie z viacerých porušení príslušných právnych predpisov. Nakoľko rovnaké typy zariadení sú aktuálne prevádzkované vo viacerých slovenských mestách, úrad pristúpil k razantnému kroku a rozhodol o zapečatení týchto zariadení vo všetkých prevádzkach prevádzkovateľa,“ priblížil generálny riaditeľ ÚRHH Peter Andrišin.



Zariadenia ostatnú zapečatené až do ukončenia vykonávaných dozorov. V rámci nich úrad využíva, okrem iného aj online prístup na servery prevádzkovateľov hazardných hier, kde sú držitelia licencií na prevádzkovanie hazardných hier povinní zaznamenávať všetky zákonom stanovené údaje z hrania hazardných hier. Ak sa potvrdia podozrenia z porušovania príslušných právnych predpisov, hrozí prevádzkovateľovi hazardnej hry pokuta až do výšky 100.000 eur.