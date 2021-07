Reštaurácie boli upozornené, že kvízomaty sú hazardnými hrami

Bratislava 28. júla (TASR) - Úrad pre reguláciu hazardných hier (ÚRHH) upozornil všetkých prevádzkovateľov reštauračných a pohostinských zariadení na to, že právoplatným rozhodnutím úradu boli tzv. kvízomaty typu Futura a iStars označené za hazardné hry. Majiteľom týchto prevádzok hrozí v prípade odhalenia prevádzkovania nelegálnych hazardných hier pokuta od 20.000 do 500.000 eur, uviedol v stredu ÚRHH.



„Upozorňujeme všetkých prevádzkovateľov reštauračných a pohostinských zariadení, aby boli pri prenajímaní časti svojich priestorov obzvlášť opatrní a obozretní a nenechali sa vtiahnuť do akéhokoľvek obchodného vzťahu s prevádzkovateľmi týchto nelegálnych hazardných hier,“ uviedol úrad.



Kvízomaty typu Futura a iStars sú považované za hazardné hry a bez licencie udelenej úradom nie je možné ich prevádzkovanie. Trestné nie je iba vlastné prevádzkovanie takýchto hazardných hier, ale aj podieľanie sa na ich prevádzkovaní a/alebo akékoľvek napomáhanie ich prevádzkovaniu. Platí to aj vrátane prenajímania časti reštauračných a pohostinských zariadení prevádzkovateľom týchto zariadení.