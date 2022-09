Urob niečo pre budúcnosť našej planéty

Zmapuj voľne pohodený odpad v tvojom okolí a vyhraj.

Pomôž nám zmapovať nelegálne skládky pred Svetovým čistiacim dňom (17. september 2022) pomocou aplikácie TrashOut a si v hre o skvelé ceny – elektrickú kolobežku, elektronickú čítačku kníh, kupóny a mnoho iného.



AKO NA TO AKO JEDNOTLIVEC?

1. Stiahni si aplikáciu TrashOut – https://www.trashout.ngo/sk/home

2. Zaregistruj sa (ak budeš nahlasovať ako anonym, nevieme ťa následne kontaktovať)

3. Nahlasuj alebo aktualizuj cez appku nelegálne skládky alebo znečistené územia po celom Slovensku. Každá aktivita sa ráta, či už nahlásiš nové miesto alebo aktualizuješ už dávnejšie nahlásené.

4. Pre zapojenie sa do súťaže musíš nahlásiť alebo aktualizovať aspoň 10 rôznych miest.



AKO NA TO AKO ORGANIZÁCIA?

1. Vytvorte si profil ako organizácia na linku: https://admin.trashout.ngo/organizations/create/

2. Pridajte profily svojich kolegov a kolegýň ako manažérov vašej organizácie

3. Pri mapovaní si namiesto osobného profilu vyberte "nahlasovanie ako organizácia"



Po Svetovom čistiacom dni, ktorý sa uskutoční 17. septembra 2022 sa pozrieme na výsledky a odmeníme jednotlivcov a organizácie, ktoré nahlásili alebo aktualizovali najviac skládok. Sledovať budeme obdobie od 1.8.-30.9.2022.



Ceny do súťaže sme zabezpečili vďaka nášmu generálnemu partnerovi Lidl Slovensko a partnerovi dm drogerie markt Slovensko.



Vylosujeme 3 jednotlivcov, ktorí budú mať za dané obdobie aspoň 10 rôznych hlásení alebo aktualizácii existujúcich hlásení. Čím si aktívnejší/a, tým väčšia šanca, že to budeš práve ty. Čo môžete získať:

1. cena: Elektrická kolobežka Xiaomi

2. cena: Elektronická čítačka kníh Kindle

3. cena: Balík drogérie z Dm a poukážka na nákup v Lidl v hodnote 50 EUR



Vyberieme 3 organizácie s najväčším počtom hlásení a aktualizácií skládok za sledované obdobie (hlásenia nemusia byť len v oblasti, kde pôsobíte)

1. cena: Balík upratovacích pomôcok pre 20 ľudí, balíček drogérie z DM a poukážka na nákup v Lidl v hodnote 150 EUR

2. cena: Balík upratovacích pomôcok pre 10 ľudí, balíček drogérie z DM a poukážka na nákup v Lidl v hodnote 100 EUR

3. cena: Balík upratovacích pomôcok pre 5 ľudí, balíček drogérie z DM a poukážka na nákup v Lidl v hodnote 50 EUR



Súťaž vyhodnotíme v priebehu októbra, po ukončení zbierania dát.

Link na stiahnutie aplikácií:

Bratislava 13. septembra (OTS) - Aj tento rok bude tretia septembrová sobota patriť veľkému upratovaniu, počas ktorého sa bude pracovať na odstránení hromadných smetísk a nelegálnych skládok. V sobotu 17. septembra 2022 sa na Slovensku uskutoční už jubilejný piaty ročník podujatia s názvom Svetový čistiaci deň (World Cleanup Day), ktorého oficiálnym organizátorom je iniciatíva Upracme Slovensko. Upratovať sa opäť môže v ktorýkoľvek iný deň v okolí tohto dátumu, dôležité je zapojiť sa.Táto globálna akcia nesie hlbokú myšlienku. Vznikla so zámerom, aby ľudstvo vyčistilo svoje okolie, hoci by malo ísť o čo i len malý kúsok planéty, ktorý obývame. Naša planéta si zaslúži byť bez odpadu, pretože je naším domovom. Práve preto by sme si ju mali chrániť, vážiť si jej bohatstvo a zachovať ho pre budúce generácie. Naša zem je to, čo tu našim deťom zanecháme, to, čo im po nás zostane. Obe, súčasná aj budúca generácia, majú nárok tráviť čas v čistých parkoch a prechádzať sa ulicami a lesmi bez zbytočných fliaš, plechoviek, obalov.Do čistení sa zapájajú nielen jednotlivci, rodiny, susedstvá či skupiny nadšencov, ale aj spolky, združenia, firmy, školy, obce, mestá, sídliská. Síce sa do akcie zapájajú ľudia bez toho, aby za svoju službu dostali honorár, každoročne sa jej zúčastňujú dobrovoľníci po celom svete. Ako odmena im slúži pocit zadosťučinenia, že spravili niečo pre našu prírodu, čím prispeli všetkým k lepšiemu životu. Tento skutok sa pre nich stáva väčšou hodnotou ako finančná odmena.Upratovaciu aktivitu zastrešuje globálna organizácia Let´s Do It World (LDIW), ktorej členmi je už 157 krajín z celého sveta. U nás, na Slovensku sa o organizáciu a priebeh aktivity stará občianske združenie Upracme Slovensko. Myšlienka bojovať v jeden konkrétny deň proti odpadu vznikla v Estónsku pred štrnástimi rokmi. Vtedy sa tejto udalosti zúčastnilo 50 000 dobrovoľníkov, ktorým sa za deň podarilo upratať a vyčistiť celú krajinu. O desať rokov na to sa k estónskej iniciatíve pripojilo ďalších 150 krajín, medzi ktorými bola aj naša malá malebná krajina. Prvý slovenský čistiaci deň sa tak uskutočnil 15. 9. 2018.Minulý rok sa do akcie skrášľujúcej okolie zapojilo až 191 krajín. Za posledné štyri roky sa nám na Slovensku podarilo vyzbierať 450 ton odpadu. Viac ako 32 000 poriadkuchtivých a ekologicky zmýšľajúcich ľudí vyčistilo 845 slovenských lokalít. Miesta s neporiadkom sú lokalizované prostredníctvom aplikácie. Mobilná aplikácia TrashOut mapuje čierne skládky po celom svete. Pomocou nej môžeš nahlásiť skládky s odpadom, vďaka čomu sa bude vedieť o mieste, ktoré je potrebné vyčistiť.Za posledný rok cez aplikáciu užívatelia na Slovensku nahlásili a aktualizovali 1500 zašpinených miest, pričom dokopy sa prostredníctvom aplikácie takto eviduje viac ako 10 tisíc miest, či už vyčistených alebo čakajúcich na vyčistenie. Stačí si stiahnuť aplikáciu a začať nahlasovať, vďaka čomu budeme mať čerstvé informácie, kde je upratovania treba najviac. Tentokrát za mapovanie skládok a špinavých miest môžeš získať aj skvelé ceny, či už kolobežku alebo poukážku na nákup.Iniciatíva Upracme Slovensko sa snaží tiež vzdelávať o tom, ako sa správať k našej planéte a ekologicky myslieť, preto tento rok spúšťa pilotný edukatívny projekt v rámci základných škôl, ktorý sa uskutoční v Martine. Projekt ekovzdelávania na školách plánuje postupne rozšíriť aj do ďalších miest.Ak sa ani TY nemôžeš pozerať na neporiadok a smeti okolo seba a pri pohľade na ne ti situácia nezostane ľahostajná, staň sa aj TY dobrovoľníkom a zaraď sa medzi ľudí, ktorí spravia niečo pre čistotu našej zemegule. Ak ti rovnako ako nám záleží na osude našej krásnej prírody, môžeš byť tým, ktorý ho zvráti a zachová budúcnosť našej krajiny.Zapojiť sa, prispieť svojou troškou môže naozaj každý. Na výber je z dvoch možností. Môžeš sa stať pomocníkom, ktorý bude odpadky zbierať, alebo tým, ktorý zorganizuje udalosť vo svojom meste. Ak máš záujem pomôcť ako organizátor, môžeš požiadať o pomôcky na upratovanie, ktoré máme vďaka spolupráci s LIDL Slovensko, naším generálnym partnerom.Ďalšími partnermi, ktorí podporujú našu túžbu žiť ohľaduplne k životnému prostrediu a vďaka pomoci ktorých môžeme čistiace akcie uskutočňovať, sú VÚB banka, prepravná spoločnosť DHL, spoločnosť Saint-Gobain, vzdelávacia agentúra HighBrows, online platforma SmartHead, spoločnosť Pisto-stav, DM drogéria, spoločnosť OLO, Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, združenie Únia miest Slovenska, nezisková organizácia Nadácia Pontis a množstvo ďalších. Celkový zoznam nájdeš na odkaze: https://upracme.sk/partneri/ A aby sme vedeli, koľko ľudí sa do našej prospešnej akcie rozhodlo zapojiť, pri zbieraní a čistení sa odfoť a fotografie zverejni na Facebooku alebo Instagrame. Nezabudni označiť @upracmeslovensko a pridať hashtag #WorldCleanupDay.V prípade, že sa chceš našej upratovacej akcie zúčastniť aj TY, navštív webovú stránku www.upracme.sk , kde nájdeš všetky potrebné informácie a môžeš sa tam rovno zaregistrovať. Podrobnosti sú k dispozícii aj v udalosti vytvorenej na Facebooku