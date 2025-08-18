< sekcia Ekonomika
Úroda chmeľu v Nemecku minulý rok výrazne vzrástla
Odborníci z odvetvia upozorňujú, že väčšia ponuka chmeľu nepovedie k poklesu ceny piva, keďže ostatné náklady vzrástli.
Autor TASR
Bonn 18. augusta (TASR) - Zásluhou relatívne priaznivého počasia nemeckí farmári v minulom roku zozbierali výrazne viac chmeľu ako predtým. Úroda sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšila o 13 % na 46.536 ton, oznámilo v pondelok Spolkové informačné centrum pre poľnohospodárstvo (BZL). V porovnaní s rokom 2022 úroda vzrástla až o 35 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Odborníci z odvetvia upozorňujú, že väčšia ponuka chmeľu nepovedie k poklesu ceny piva, keďže ostatné náklady vzrástli. Najväčšia oblasť pestovania chmeľu na svete sa nachádza v regióne Hallertau v Bavorsku. Zber tohtoročnej úrody by mohol začať koncom augusta. Iba jedno percento úrody chmeľu sa používa na výrobu liekov, zvyšok na výrobu piva.
