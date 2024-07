Úroda hustosiatych obilnín bude medziročne nižšia o viac ako 14 %

Bratislava 8. júla (TASR) - Očakávaná celková úroda hustosiatych obilnín na úrovni 2,7 milióna ton by mala byť v porovnaní s minuloročnou definitívnou úrodou o takmer 460.000 ton nižšia. Na medziročnom poklese nad 14 % sa podieľalo najmä významné zníženie pestovateľskej výmery pšenice. Vyplýva to z prvého odhadu úrody, ktorý na základe informácií zozbieraných k 20. júnu spracoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Celková osiata plocha hustosiatych obilnín bola 506.900 hektárov (ha), čo je o 43.000 ha menej ako vlani. Medziročný pokles osiatych plôch je na úrovni 7,8 %. Rovnako tak úroda repky olejnej by mala medziročne poklesnúť o 22 %. Zozbierať by sa jej malo takmer 420.000 ton pri očakávanom výnose 2,95 tony z hektára.



Priaznivé počasie minulý rok podporilo úrodnosť a výnosy z hektára všetkých obilnín tak významne prekročili priemery posledných piatich rokov. Teplé jarné počasie aj tento rok síce umožnilo skoršie dozrievanie obilnín aj repky, ale intenzívne zrážky a striedanie teplôt pred tohtoročnou žatvou môžu nakoniec ovplyvniť celkovú úrodu. Aj keď poľnohospodári očakávajú medziročný pokles úrody, výnosy z hektára by pri odhadovaných plodinách s výnimkou jačmeňa a repky mali prekročiť priemery za posledných päť rokov.



Najčastejšie pestovaná obilnina na Slovensku - pšenica, ktorá tvorí viac ako dve tretiny plôch hustosiatych obilnín, sa v tomto roku pestuje na ploche 349.000 ha. Ide o výrazný pokles výmery v porovnaní s minulým rokom (takmer o 14 %). Priemerný hektárový výnos by mal dosiahnuť 5,65 tony pšenice z hektára, čo je menej ako v roku 2023, keď výnosy dosiahli úroveň 6,12 tony z hektára. Je to však o 4,8 % vyšší výnos, ako je 5-ročný priemer. Celková úroda pšenice by tak mala atakovať takmer dva milióny ton.



Celková úroda druhej najpestovanejšej hustosiatej obilniny, jačmeňa, by mala dosiahnuť 637.000 ton, čo je o 5,6 % viac než vlani. Bude to dôsledok medziročne väčšej osiatej plochy (výmera je vyššia o takmer 12 %). Priemerná očakávaná produkcia 5 ton z hektára jačmeňa je o 0,3 tony nižšia ako vlaňajšia úroveň a súčasne je približne na úrovni päťročného priemeru.



Vyššie úrody sa očakávajú pri ovse a tritikale. Úroda ovsa by v tomto roku mohla dosiahnuť 35.400 ton, čo je o 74 % viac ako v minulom roku. Výrazný nárast úrody je zapríčinený nárastom osiatych plôch o takmer 21 % na tohtoročnú úroveň 12.200 ha so súčasným nárastom hektárového výnosu, ktorý sa očakáva na úrovni 2,9 tony z hektára. Ide o výnos, ktorý je vyšší ako vlaňajšia hodnota, súčasne je vyšší ako päťročný priemer.



Podobný nárast ŠÚ SR očakáva aj pri tritikale, ktorého výmera medziročne porastie o takmer 20 % na úroveň 10.300 ha. Celková produkcia tejto obilniny by mala dosiahnuť úroveň 42.900 ton, čo je medziročný nárast o 44 %.



Osevná plocha raže sa medziročne výrazne znížila z 11.800 na 8300 ha. Jej úroda by mala dosiahnuť 32.700 ton, čo predstavuje 93 % hodnoty vlaňajšej produkcie. Očakávaný výnos 3,94 tony z hektára je však vyšší v porovnaní s minulým rokom, ale aj s päťročným priemerom.



Očakávaná celková úroda repky olejky (ozimná a jarná spolu) na úrovni 420.000 ton predstavuje 78 % úrovne produkcie z minulého roka, čo je dôsledok mierneho poklesu osevných plôch (o 4 %), ale najmä nižšieho hektárového výnosu 2,95 tony z hektára (medziročne menej o 18 %). Súčasne je to o 0,2 tony z hektára menej, ako bol priemer posledných päť rokov.