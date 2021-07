Bratislava 8. júla (TASR) - Úroda hustosiatych obilnín by mala byť o 11,6 % nižšia ako vlani. Vyplýva to z prvého odhadu úrody, ktorý na základe zozbieraných informácií k 20. júnu 2021 spracoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Úroda hustosiatych obilnín v roku 2021 by mala podľa očakávaní pestovateľov dosiahnuť na Slovensku takmer 2,6 milióna ton, čo je o 11,6 % menej ako vlani. Pokles je podľa ŠÚ SR zapríčinený medziročným znížením celkových osiatych plôch o 8,8 % a tiež nižšou očakávanou priemernou úrodou z hektára (ha) ako minulý rok o 4,6 %. Očakávaný výnos 5,06 tony z hektára je však vyšší ako priemerný výnos v predošlých piatich rokoch (4,91 tony/ha).



Najpestovanejšou obilninou na Slovensku je dlhodobo pšenica, ktorá tvorí až 70 % z plôch osiatych hustosiatymi obilninami. "V roku 2021 sa znížila výmera pšenice o 8,6 % a zároveň sa očakáva medziročne nižší výnos z hektára. Aj preto je zatiaľ celkový odhad tohtoročnej úrody pšenice nižší o 11,4 %, čo predstavuje pokles asi o 243.000 ton plodiny voči minulému roku," uviedol Peter Danko, riaditeľ odboru štatistiky poľnohospodárstva ŠÚ SR.



Pšenica sa tento rok pestuje na ploche vyše 357.000 ha pôdy, vlani bola osiata plocha väčšia o 34.000 ha. Očakávané výnosy 5,29 tony z hektára sú nad úrovňou päťročného priemeru (5,13 tony/ha). Celkovo by produkcia všetkých druhov pšenice v roku 2021 mala dosiahnuť 1,89 milióna ton.



Výmery jačmeňa sú v porovnaní s predchádzajúcim rokom nižšie o 11,5 %, keď dosiahli takmer 118.000 ha. Úroda druhej najpestovanejšej obilniny na Slovensku (23 % z výmery hustosiatych obilnín) sa očakáva na úrovni 575.000 ton, čo predstavuje medziročný pokles o 15 %, pretože okrem nižšej výmery sa očakáva aj nižší výnos ako vlani. Predpokladá sa, že zber z jedného hektára jačmeňa klesne z minuloročných 5,19 tony na tohtoročných 4,89 tony.



Z ostatných sledovaných druhov obilnín sa znížili osevné plochy pri raži (o 16,9 %) a tritikale (o 13,3 %). Pri raži očakávanú úrodu ovplyvnili tiež medziročne nižšie hektárové výnosy, pri tritikale sú výnosy o niečo vyššie ako vlani. Celkovo sa očakáva úroda 41.000 ton raže (medziročne menej o 15 %) a 33.000 ton tritikale (pokles oproti vlaňajšku takmer o 7 %).



Jedinou obilninou, pri ktorej sa očakáva medziročne až o polovicu vyššia úroda, je ovos. V roku 2021 sa ho v SR dopestuje vyše 50.000 ton. Táto plodina zaznamenala medziročný nárast osevných plôch viac ako o štvrtinu, súčasne sa pri nej medziročne aj v porovnaní s päťročným priemerom predpokladajú vyššie hektárové výnosy na úrovni 2,96 tony z hektára.



Repka (ozimná a jarná) sa zasiala na výmere 136.000 ha, čo je o 7,1 % menej ako minulý rok. Očakávaná úroda je približne na úrovni 412.000 ton. Je to o 6,5 % menej ako vlani. Očakávajú sa približne rovnaké výnosy z hektára (3,01 tony/ha) ako v roku 2020, ktorý je však pod priemerom predošlých rokov (3,07 tony/ha).