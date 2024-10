Úroda jesenných plodín bude nižšia ako vlani, viac bude zemiakov

Bratislava 4. októbra (TASR) - Tohtoročná úroda jesenných plodín bude nižšia ako vlani, výrazný nárast sa očakáva iba pri zemiakoch. Vyplýva to z tretieho odhadu Štatistického úradu (ŠÚ) SR.



Tretí spresnený odhad podľa štatistikov potvrdil, že extrémne teplé a suché leto ešte viac znížilo očakávanú úrodu väčšiny jesenných komodít, najmä kukurice a cukrovej repy. Menej ako vlani bude tiež slnečnice. Naopak, úroda zemiakov bude najlepšia za posledné dva roky pre vysoké hektárové výnosy aj nárast osiatych plôch.



Celková produkcia druhej najpestovanejšej plodiny na Slovensku, kukurice na zrno, by mala podľa nového odhadu dosiahnuť takmer 982.000 ton. Medziročne tak úroda poklesne o 11 %, a to aj napriek miernemu nárastu osiatej plochy. Predpokladané výnosy kukurice sú 6,63 tony z hektára (ha), čo je o 17 % menej ako minulý rok a približne o 8 % nižšie než priemerné úrody za posledných päť rokov.



Podobný trend sa predpokladá aj pri kukurici a jej miešankách na zeleno a siláž, kde z porovnateľnej výmery s vlaňajškom očakávajú producenti celkový výnos vo výške takmer 1,7 milióna ton, čo je medziročne asi o 15 % menej. Hektárový výnos 28,9 tony by mal dosiahnuť 92 % hodnoty z minulého roka, ale stále mierne nad úrovňou päťročného priemeru.



Naopak, poľnohospodári zvýšili odhady celkovej produkcie ostatných zemiakov (bez skorých). Celková úroda zemiakov by mala medziročne vzrásť o 35 % (o 37.700 ton) a dosiahnuť 145.000 ton. Nárast ovplyvnilo mierne rozšírenie osevných plôch a súčasne výrazné zvýšenie výnosu z hektára. Očakávaný priemerný výnos 29,5 tony z hektára by mal byť o 18 % vyšší ako v minulom roku a súčasne takmer o 27 % nad priemerom úrod posledných piatich rokov. Výmera vysadenej plochy zemiakov medziročne vzrástla o 11,5 % na 4900 ha.



Úroda slnečnice by podľa tretieho odhadu mala byť o trochu nižšia, než sa predpokladalo v auguste. Odhaduje sa, že celková produkcia slnečnice dosiahne takmer 160.000 ton, čo je menej ako vlani, a to aj napriek medziročnému nárastu osiatej plochy o 6,4 % na 64.000 ha. Očakávané výnosy na úrovni 2,49 tony z ha klesli o 10 % oproti vlaňajšku a súčasne sú o 3 % nižšie ako priemer posledných piatich rokov.



Nižšie hektárové výnosy ovplyvnili aj produkciu technickej cukrovej repy, pri ktorej sa očakáva medziročný pokles o 4 % na úroveň 1,35 milióna ton. Aj napriek osempercentnému nárastu osiatej plochy dosiahne očakávaný výnos 57 ton/ha, čo je o vyše šesť ton menej ako vlani, no stále na úrovni päťročného priemeru.