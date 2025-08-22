< sekcia Ekonomika
Úroda obilia v Rusku od začiatku roka prekročila 85 miliónov ton
Ruská ministerka poľnohospodárstva Oksana Lutová predtým uviedla, že úroda obilia v krajine sa v roku 2025 očakáva na úrovni 135 miliónov ton, z čoho 88 až 90 miliónov ton pripadá na pšenicu.
Autor TASR
Moskva 22. augusta (TASR) - Úroda obilia v Rusku od začiatku tohto roka prekročila 85 miliónov ton, vrátane viac ako 64 miliónov ton pšenice, uviedol v piatok podpredseda vlády Ruskej federácie Dmitrij Patrušev. Prognóza úrody obilia 135 miliónov ton do konca tohto roka zostáva nezmenená, dodal. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
„Žatva novej úrody je teraz v najaktívnejšej fáze. Ruskí poľnohospodári doteraz zozbierali viac ako 85 miliónov ton obilia, z čoho viac ako 64 miliónov ton je pšenica. Chcel by som zdôrazniť, že tento objem obilia už plne uspokojuje naše domáce potreby. Zároveň tempo zberu, ako aj výnosy, prevyšujú úroveň minulého roka. To všetko nám umožňuje udržať prognózovanú úrodu na úrovni 135 miliónov ton,“ povedal Patrušev.
Ruská ministerka poľnohospodárstva Oksana Lutová predtým uviedla, že úroda obilia v krajine sa v roku 2025 očakáva na úrovni 135 miliónov ton, z čoho 88 až 90 miliónov ton pripadá na pšenicu. V roku 2024 dosiahla ruská úroda obilia takmer 130 miliónov ton.
