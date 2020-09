Úroda obilnín bola v SR v roku 2020 mierne nadpriemerná

Bratislava 20. septembra (TASR) - Slovenskí poľnohospodári už definitívne ukončili zber letných plodín – obilnín a repky. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) preto pripravuje medziročné porovnanie úrod, ako aj porovnanie úrod za posledných päť rokov. Uviedla to pre TASR hovorkyňa SPPK Jana Holéciová.



"Z doterajších informácií vyplýva, že pšenica, jačmeň, raž, tritikale pri predbežnom hodnotení vykazujú v celoslovenskom meradle mierne nadpriemernú úrodu, repka priemernú úrodu," priblížila.



Prejavujú sa podľa nej však medziregionálne rozdiely. Tie vyplývajú z pôdnoklimatických pomerov jednotlivých regiónov, ale pod výšku úrod sa podpísali aj rozdiely medzi poľnohospodármi v rámci regiónov. Rozhodujúci vplyv malo v tomto roku množstvo a rozloženie atmosférických zrážok, ktoré bolo pri porovnávaní medzi regiónmi veľmi rôznorodé a ovplyvnilo množstvo, ale aj kvalitu pozberanej úrody.



Dodala, že prvotné sucho na jar tohto roku časť porastov zdecimovalo, úrodu zachránili dažde na konci jari a na začiatku leta. Prísun, v mnohých prípadoch až nadbytok zrážok počas žatvy miestami znamenal zníženie kvality a napríklad preradenie potravinárskej pšenice do kŕmnej, rovnako preradenie sladovníckeho jačmeňa do kŕmneho, ale za iné realizačné ceny a s otáznym dopytom.