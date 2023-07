Úroda obilnín bude v ČR veľmi dobrá, tvrdí minister Výborný

Praha 10. júla (TASR) - Prvé čísla ukazujú, že úroda obilnín v Česku bude veľmi dobrá, určite nehrozí ich nedostatok. V pondelok to vyhlásil český minister pôdohospodárstva Marek Výborný. Zdôraznil, že v nasledujúcich dňoch bude kľúčové predĺženie obilnej dohody na vývoz ukrajinského obilia z čiernomorských prístavov. O tejto téme chce Výborný budúci týždeň hovoriť aj so slovenským rezortným partnerom Jozefom Bírešom, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Podľa prvých čísel to vyzerá, že úroda bude naozaj dobrá... Vlani bola nadpriemerná - k tým číslam sa tento rok buď priblížime, alebo určite nemôžeme očakávať žiaden dramatický pokles," povedal Výborný a zdôraznil, že o nedostatok úrody nie je dôvod mať obavy. "V obilninách sme celkom samostatní. Ba naopak, ročne zožneme okolo osem miliónov ton, spotreba ČR sa pohybuje na piatich miliónoch," uviedol minister. Aj tento rok preto očakáva, že tri milióny ton bude môcť ČR vyviezť do zahraničia.



Zdôraznil, že ČR aktuálne čelí celoeurópskemu problému s vývozom ukrajinského obilia. Je podľa neho podstatné, aby sa predĺžila takzvaná obilná dohoda medzi Ruskom a Ukrajinou, ktorú sprostredkovalo Turecko. Tá umožňuje vývoz pôdohospodárskych produktov z Ukrajiny cez Čierne more.



"Rokovania bežia na diplomatickej úrovni. Samozrejme, Rusko a Vladimir Putin sú v tomto veľmi nevyspytateľní," povedal šéf rezortu pôdohospodárstva. Ak by v polovici júla nedošlo k predĺženiu obilnej dohody, musí sa podľa neho aj ČR podieľať na zaistení obilných koridorov smerom do západoeurópskych prístavov, odkiaľ by sa ukrajinské obilie dostalo do tretích krajín.



Budúci týždeň chce český minister o téme hovoriť so slovenským rezortným partnerom Jozefom Bírešom. "Pretože cieľ je jasný pre všetkých - pomôcť Ukrajine dostať obilie do tretích krajín tak, aby sme naše obilie dokázali spotrebovať u nás, prípadne v Európe," vysvetlil Výborný.



Vývoj cien obilnín je teraz podľa neho náročné predpovedať aj z dôvodu ťažko odhadnuteľnej reakcie Ruska. Súčasne sa do ceny podľa ministra určite premietnu veľmi nepriaznivé klimatické podmienky v západnej Európe. "Celý ten prstenec od Španielska až po Škandináviu zasiahlo dramatické sucho. Z prvých dát sa zdá, že úroda tam bude výrazne podpriemerná. Aj to môže nahrávať českých poľnohospodárom," myslí si český minister.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)