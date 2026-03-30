Úroda poľnohospodárskych plodín bola v roku 2025 mimoriadne úspešná
Celková úroda pšenice dosiahla v roku 2025 takmer 2,3 milióna ton, čo bolo o pätinu viac ako v roku 2024.
Autor TASR
Bratislava 30. marca (TASR) - Pre poľnohospodárov na Slovensku bol rok 2025 z pohľadu najviac pestovaných plodín priaznivý. Výrazný medziročný rast úrody zaznamenala pšenica, kukurica, repka olejná alebo zemiaky. K nadpriemernej úrode pri väčšine komodít pomohol nielen nárast zberovej plochy, ale najmä lepší výnos z hektára, ktorý vykazoval vysokú dynamiky rastu v medziročnom porovnaní aj v porovnaní s päťročným priemerom. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Celková úroda pšenice dosiahla v roku 2025 takmer 2,3 milióna ton, čo bolo o pätinu viac ako v roku 2024. Nárast produkcie o 380.000 ton súvisel najmä s medziročným rozšírením zberových plôch o 9 % a vyšším hektárovým výnosom o takmer 10 %. Hektárový výnos pšenice dosiahol šesť ton (medziročne +0,5 tony).
Nárast úrody vlani zaznamenala aj kukurica na zrno, producenti zozbierali celkovo 1,3 milióna ton. Objem úrody bol medziročne vyšší až o 22 % a prekonal aj priemer predošlých piatich rokov o necelých 7 %. Úrodu ovplyvnila o 7 % medziročne vyššia zberová plocha a o 14 % vyšší hektárový výnos. Poľnohospodári zozbierali z hektára priemerne 8,2 tony kukurice, o pätinu viac ako bol priemer predošlých piatich rokov.
Celková úroda repky olejnej prekročila 457.000 ton, produkcia bola medziročne vyššia o 17,5 %. Celková zberová plocha sa síce medziročne znížila o takmer 10 %, ale hektárový výnos bol o 30 % vyšší. Zber z jedného hektára stúpol na 3,6 tony, čo predstavovalo o takmer jednu tonu medziročne viac. Podobne aj priemerný výnos z hektára repky bol o 13 % vyšší ako priemer predošlých piatich rokov. Repka je najpestovanejšou olejninou na Slovensku, tvorila takmer polovicu zberových plôch všetkých olejnín.
Úroda zemiakov v roku 2025 dosiahla takmer 200.000 ton. Objem úrody bol medziročne vyšší o viac ako 15 % a prekonal až o 30 % priemer predošlých piatich rokov. Úrodu ovplyvnila o takmer 6 % medziročne vyššia zberová plocha a o 9 % vyšší hektárový výnos. Poľnohospodári zozbierali z hektára priemerne 31 ton zemiakov, o pätinu viac ako bol priemer predošlých piatich rokov.
Pokles úrody vlani zaznamenala cukrová repa, dopestovalo sa celkovo 1,2 milióna ton. Objem úrody bol medziročne nižší o 12 % a v porovnaní s priemerom predošlých piatich rokov o 7 %. Napriek vyšším medziročným výnosom 67 ton z hektára (medziročne +8 ton), úrodu negatívne ovplyvnila až o 23 % nižšia zberová plocha.
Úroda zeleniny zaznamenala výnos vo výške 172.000 ton. Objem úrody bol medziročne vyšší o takmer 23 % a prekonal až o 25 % priemer predošlých piatich rokov. Úrodu ovplyvnila o 17 % medziročne vyššia zberová plocha a o takmer 5 % vyšší hektárový výnos. Pestovatelia zozbierali z hektára priemerne 4,6 tony zeleniny, o takmer 10 % menej ako bol priemer predošlých piatich rokov.
