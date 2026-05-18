< sekcia Ekonomika
Úrodu jahôd v Návojovciach ovplyvnili mrazy, sucho i zrážky
Časť jahôd zničili i zrážky v uplynulých dňoch. .
Autor TASR
Partizánske 18. mája (TASR) - Tohtoročnú úrodu jahôd v Návojovciach, mestskej časti Partizánskeho, ovplyvnili mrazy i dlhotrvajúce sucho. Časť jahôd zničili i zrážky v uplynulých dňoch. So samozberom tam začali v pondelok, prvých zberačov neovplyvnila ani rozmočená pôda.
Nazbierať si jahody prišiel i Miloš z Bošian pri Partizánskom. „Jahody sú krásne. Zbierajú sa ťažšie ako po iné roky, pretože posledné tri dni veľmi pršalo. Dnes je prvý deň samozberu, bolo vhodné prísť. Počkáme ešte týždeň a prídeme opäť, keď bude viac slnka a suchšie,“ povedal Miloš.
Na samozber chodí Miloš s rodinou pravidelne, a to každý rok vždy v prvý deň, lebo to ide ľahko. Tentoraz podľa svojich slov nazbierali približne desať kilogramov jahôd. „Väčšinu dáme do mrazničky a budeme si z nich robiť smoothie, niečo zjeme, spravíme i pár pohárov džemu,“ priblížil.
Ovocinárska spoločnosť Fructop vysadila tento rok jahody na približne desiatich hektároch. „Počasie bolo tento rok náročné. Prekvapili nás už zimné mrazy, ktoré boli pomerne silné. Pre predjarné mrazy sme museli jahody niekoľkokrát zakrývať a odokrývať,“ spomenul riaditeľ spoločnosti Miloš Šebo.
Problémom podľa neho bolo i dlhotrvajúce sucho, pre ktoré museli ovocinári pôdu zavlažovať. Pod úrodu sa podpísali i zrážky v uplynulých dňoch, niektoré jahody zhnili. „Určite budú straty, bohužiaľ, počasie neovplyvníme, sme radi aj za ten dážď, ktorý bol,“ podotkol s tým, že predpokladá, že počasie ovocinárom spôsobilo škody na úrovni minimálne 20 alebo 25 percent.
Ovocinári vysadili viacero odrôd, od najskorších cez stredné až po neskoré. „Predpokladám, že jahodová sezóna by mala trvať tri až štyri týždne,“ doplnil Šebo. Výkyvy počasia sa podľa neho podpísali aj pod náklady, a tým aj cenu, oproti minulému roku je pri samozbere vyššia o 0,20 eura za kilogram.
Ľudia si budú môcť prísť nazbierať približne o desať dní i hrach, od leta, respektíve na jeseň, pripravila spoločnosť ešte samozber malín, černíc, hrušiek, jabĺk a sliviek.
Nazbierať si jahody prišiel i Miloš z Bošian pri Partizánskom. „Jahody sú krásne. Zbierajú sa ťažšie ako po iné roky, pretože posledné tri dni veľmi pršalo. Dnes je prvý deň samozberu, bolo vhodné prísť. Počkáme ešte týždeň a prídeme opäť, keď bude viac slnka a suchšie,“ povedal Miloš.
Na samozber chodí Miloš s rodinou pravidelne, a to každý rok vždy v prvý deň, lebo to ide ľahko. Tentoraz podľa svojich slov nazbierali približne desať kilogramov jahôd. „Väčšinu dáme do mrazničky a budeme si z nich robiť smoothie, niečo zjeme, spravíme i pár pohárov džemu,“ priblížil.
Ovocinárska spoločnosť Fructop vysadila tento rok jahody na približne desiatich hektároch. „Počasie bolo tento rok náročné. Prekvapili nás už zimné mrazy, ktoré boli pomerne silné. Pre predjarné mrazy sme museli jahody niekoľkokrát zakrývať a odokrývať,“ spomenul riaditeľ spoločnosti Miloš Šebo.
Problémom podľa neho bolo i dlhotrvajúce sucho, pre ktoré museli ovocinári pôdu zavlažovať. Pod úrodu sa podpísali i zrážky v uplynulých dňoch, niektoré jahody zhnili. „Určite budú straty, bohužiaľ, počasie neovplyvníme, sme radi aj za ten dážď, ktorý bol,“ podotkol s tým, že predpokladá, že počasie ovocinárom spôsobilo škody na úrovni minimálne 20 alebo 25 percent.
Ovocinári vysadili viacero odrôd, od najskorších cez stredné až po neskoré. „Predpokladám, že jahodová sezóna by mala trvať tri až štyri týždne,“ doplnil Šebo. Výkyvy počasia sa podľa neho podpísali aj pod náklady, a tým aj cenu, oproti minulému roku je pri samozbere vyššia o 0,20 eura za kilogram.
Ľudia si budú môcť prísť nazbierať približne o desať dní i hrach, od leta, respektíve na jeseň, pripravila spoločnosť ešte samozber malín, černíc, hrušiek, jabĺk a sliviek.