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Úrokové sadzby hypoték v USA sa zmiernili, zostávajú však nad 7 %
Nad 7 % sa priemerná sadzba 30-ročného úveru na bývanie drží od konca septembra.
Autor TASR
Washington 25. novembra (TASR) - Úrokové sadzby pri najpopulárnejších úveroch na bývanie v Spojených štátoch tento týždeň klesli. Pokles bol však iba mierny, navyše, sadzby sa naďalej držia nad 7 % a v blízkosti trojročného maxima. Informovala o tom agentúra AP, ktorá sa odvolala na údaje hypotekárnej agentúry Freddie Mac.
Agentúra v stredu oznámila, že priemerná sadzba referenčného 30-ročného hypotekárneho úveru dosiahla tento týždeň 7,21 %. V predchádzajúcom týždni zaznamenala 7,28 %. V medziročnom porovnaní sa však výrazne zvýšila, keď v rovnakom období minulého roka predstavovala 6,23 %.
Nad 7 % sa priemerná sadzba 30-ročného úveru na bývanie drží od konca septembra. Najvyššiu úroveň zaznamenala 15. októbra, keď dosiahla 7,4 %, čo predstavovalo takmer trojročné maximum.
Úrokové sadzby hypoték v USA rastú postupne od konca februára tohto roka, keď Izrael a USA napadli Irán. Teherán reagoval zablokovaním Hormuzského prielivu, kritickej vodnej cesty, cez ktorú do útoku prechádzalo približne 20 % svetovej spotreby ropy a skvapalneného zemného plynu (LNG). Výsledkom bol výrazný rast cien surovín, čo viedlo k zrýchleniu inflácie.
Agentúra v stredu oznámila, že priemerná sadzba referenčného 30-ročného hypotekárneho úveru dosiahla tento týždeň 7,21 %. V predchádzajúcom týždni zaznamenala 7,28 %. V medziročnom porovnaní sa však výrazne zvýšila, keď v rovnakom období minulého roka predstavovala 6,23 %.
Nad 7 % sa priemerná sadzba 30-ročného úveru na bývanie drží od konca septembra. Najvyššiu úroveň zaznamenala 15. októbra, keď dosiahla 7,4 %, čo predstavovalo takmer trojročné maximum.
Úrokové sadzby hypoték v USA rastú postupne od konca februára tohto roka, keď Izrael a USA napadli Irán. Teherán reagoval zablokovaním Hormuzského prielivu, kritickej vodnej cesty, cez ktorú do útoku prechádzalo približne 20 % svetovej spotreby ropy a skvapalneného zemného plynu (LNG). Výsledkom bol výrazný rast cien surovín, čo viedlo k zrýchleniu inflácie.