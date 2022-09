Úrokové sadzby hypoték v USA vzrástli na najvyššiu úroveň za 14 rokov

Washington 14. septembra (TASR) - Priemerná úroková sadzba pri najpopulárnejších hypotekárnych úveroch v USA vzrástla nad 6 %. Nad túto hranicu sa tak dostala prvýkrát za 14 rokov a v porovnaní s úrovňou spred roka je viac než dvojnásobne vyššia. Uviedla to v stredu Asociácia hypotekárnych bankárov (MBA - Mortgage Bankers Association). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Ako MBA uviedla, priemerná sadzba pri 30-ročných hypotékach vzrástla v Spojených štátoch v týždni do 9. septembra o sedem bázických bodov na 6,01 %. Na tejto úrovni nebola od roku 2008.



Zvyšujúce sa úroky na hypotékach sťažujú Američanom dostupnosť bývania, čo sa odráža na dopyte po nových nehnuteľnostiach. Podľa posledných údajov za mesiac júl klesol predaj nových domov v USA na 6,5-ročné minimum a pokles zaznamenala aj výstavba domov. Tá dosiahla v júli najnižšiu úroveň za 1,5 roka.



Analytici pritom očakávajú, že americká centrálna banka Fed pristúpi na budúci týždeň k ďalšiemu výraznému zvýšeniu úrokových sadzieb. Očakávajú, že po dvoch zvýšeniach o 75 bázických bodov po sebe zvýši hlavnú úrokovú sadzbu v tomto rozsahu opäť. Niektorí nevylučujú ani zvýšenie o celý percentuálny bod. Banka pritom od marca zvýšila hlavnú úrokovú sadzbu už o 225 bázických bodov.



Očakávania analytikov podporili údaje o vývoji inflácie v USA za minulý mesiac. Medziročná miera inflácie sa síce zmiernila, očakávalo sa však, že rast spotrebiteľských cien bude ešte slabší. Inflácia v USA dosiahla 8,3 % po 8,5-percentnej úrovni v júli, ekonómovia však počítali so spomalením na 8,1 %. Navyše v medzimesačnom porovnaní spotrebiteľské ceny vzrástli v auguste o 0,1 %, pričom sa očakával ich pokles v tomto rozsahu.