Úrokové sadzby hypoték v USA vzrástli na nové 14-ročné maximum

Washington 21. septembra (TASR) - Priemerná úroková sadzba pri najpopulárnejších hypotekárnych úveroch v USA vzrástla výraznejšie nad 6 %. Dostala sa tak na novú najvyššiu úroveň od konca roka 2008. Uviedla to v stredu Asociácia hypotekárnych bankárov (MBA). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



MBA uviedla, že priemerná sadzba pri 30-ročných hypotékach vzrástla v Spojených štátoch v týždni do 16. septembra o 24 bázických bodov na 6,25 %. To je najviac od októbra 2008.



Analytici pritom predpokladajú, že americká centrálna banka Fed pristúpi v stredu k ďalšiemu výraznému zvýšeniu úrokových sadzieb. Očakávajú, že po dvoch zvýšeniach o 75 bázických bodov po sebe zvýši Fed hlavnú úrokovú sadzbu v tomto rozsahu opäť, a podľa niektorých nie je vylúčené ani zvýšenie o celý percentuálny bod.