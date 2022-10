Úrokové sadzby hypoték v USA vzrástli na 16-ročné maximum

Washington 14. októbra (TASR) - Priemerná úroková sadzba pri najpopulárnejších hypotekárnych úveroch v Spojených štátoch vzrástla na viac než 6,8 %. Dostala sa tak na najvyššiu úroveň za posledných 16 rokov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na najnovšie údaje Asociácie hypotekárnych bankárov (MBA).



Asociácia oznámila, že priemerná sadzba pri 30-ročných hypotékach vzrástla v USA v týždni do 7. októbra o 6 bázických bodov na 6,81 %. To je najvyššia úroveň od roku 2006.



Od začiatku tohto roka sa úrokové sadzby na hypotékach v USA zvýšili na viac než dvojnásobok. Je to dôsledok prudkého zvyšovania úrokových sadzieb zo strany americkej centrálnej banky (Fed), ktorá sa usiluje utlmiť vysokú infláciu. Tá sa síce v septembri spomalila, stále sa však drží blízko 41-ročného maxima.



Medziročná miera inflácie dosiahla v septembri v USA 8,2 % po 8,3-percentnej úrovni v auguste. Maximum zaznamenala v júni, keď dosiahla 9,1 %, čo bola najvyššia inflácia v Spojených štátoch od novembra 1981.