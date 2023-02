Úrokové sadzby hypoték v USA vzrástli na trojmesačné maximum

Washington 22. februára (TASR) - Priemerná úroková sadzba pri najpopulárnejších hypotekárnych úveroch v USA vzrástla minulý týždeň na viac než 6,6 %, čo predstavuje najvyššiu úroveň za posledné tri mesiace. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na najnovšie údaje Asociácie hypotekárnych bankárov (MBA).



Asociácia oznámila, že priemerná sadzba pri 30-ročných hypotékach vzrástla v USA v týždni do 17. februára o 23 bázických bodov na 6,62 %. To je najvyššia úroveň od novembra minulého roka.



Pod rast úrokových sadzieb na hypotékach sa podpisujú kroky centrálnej banky Fed, ktorá pokračuje vo zvyšovaní úrokových sadzieb, navyše trhy sa stále viac obávajú, že Fed bude v tomto trende pokračovať aj počas leta. Obavy sa zvýšili po tom, ako USA zaznamenali v januári takmer dvojnásobne vyšší rast maloobchodných tržieb, než sa čakalo. Navyše lepšie výsledky vykázal aj trh práce, pričom inflácia, aj keď sa zmiernila, sa stále drží vysoko nad 2-percentným inflačným cieľom Fedu.



To všetko vedie investorov k presvedčeniu, že americká centrálna banka bude úrokové sadzby zvyšovať dlhšie, než sa pôvodne čakalo. Priemerná úroková sadzba pri 30-ročných hypotékach tak vzrástla druhý týždeň po sebe po tom, ako niekoľko týždňov v rade klesala.



Koncom októbra minulého roka dosahovala priemerná sadzba pri 30-ročných hypotékach viac než 7 %. Túto hranicu vtedy prekročila prvýkrát za viac než 20 rokov. Dôvodom bolo vtedajšie výrazné zvyšovanie úrokových sadzieb zo strany Fedu, pričom najcitlivejšie na zvyšovanie úrokov reagoval sektor nehnuteľností.