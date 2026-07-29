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Úrokové sadzby hypoték v USA vzrástli na zhruba ročné maximum

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Ilustračná snímka. Foto: TASR Štefan Puškáš

Priemerná sadzba referenčného 30-ročného úveru na bývanie vzrástla v týždni do 24. júla oproti predchádzajúcemu týždňu o sedem bázických bodov na 6,76 %.

Autor TASR
Washington 29. júla (TASR) - Úrokové sadzby pri najpopulárnejších úveroch na bývanie v Spojených štátoch minulý týždeň vzrástli, pričom dosiahli najvyššiu úroveň za zhruba rok. Dôvodom je nová eskalácia konfliktu na Blízkom východe, v dôsledku čoho sa zvýšili ceny ropy aj výnosy kľúčových amerických dlhopisov. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá zverejnila najnovšie údaje americkej Asociácie hypotekárnych bankárov (MBA).

Priemerná sadzba referenčného 30-ročného úveru na bývanie vzrástla v týždni do 24. júla oproti predchádzajúcemu týždňu o sedem bázických bodov na 6,76 %. To je tesne pod ročným maximom, uviedla MBA. Úroková sadzba 15-ročného úveru sa zvýšila o 11 bázických bodov na 6,15 %. V tomto prípade je to najvyššia úroveň za viac než rok.

Trhy momentálne čakajú na rozhodnutie americkej centrálnej banky Fed o úrokových sadzbách. Aj keď sa na stredajšom zasadnutí neočakáva ich rast, na tom ďalšom, septembrovom, sa už so zvýšením sadzieb počíta. To znižuje šance na skorú redukciu úrokových sadzieb hypoték.
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