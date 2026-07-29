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Úrokové sadzby hypoték v USA vzrástli na zhruba ročné maximum
Priemerná sadzba referenčného 30-ročného úveru na bývanie vzrástla v týždni do 24. júla oproti predchádzajúcemu týždňu o sedem bázických bodov na 6,76 %.
Autor TASR
Washington 29. júla (TASR) - Úrokové sadzby pri najpopulárnejších úveroch na bývanie v Spojených štátoch minulý týždeň vzrástli, pričom dosiahli najvyššiu úroveň za zhruba rok. Dôvodom je nová eskalácia konfliktu na Blízkom východe, v dôsledku čoho sa zvýšili ceny ropy aj výnosy kľúčových amerických dlhopisov. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá zverejnila najnovšie údaje americkej Asociácie hypotekárnych bankárov (MBA).
Priemerná sadzba referenčného 30-ročného úveru na bývanie vzrástla v týždni do 24. júla oproti predchádzajúcemu týždňu o sedem bázických bodov na 6,76 %. To je tesne pod ročným maximom, uviedla MBA. Úroková sadzba 15-ročného úveru sa zvýšila o 11 bázických bodov na 6,15 %. V tomto prípade je to najvyššia úroveň za viac než rok.
Trhy momentálne čakajú na rozhodnutie americkej centrálnej banky Fed o úrokových sadzbách. Aj keď sa na stredajšom zasadnutí neočakáva ich rast, na tom ďalšom, septembrovom, sa už so zvýšením sadzieb počíta. To znižuje šance na skorú redukciu úrokových sadzieb hypoték.
Priemerná sadzba referenčného 30-ročného úveru na bývanie vzrástla v týždni do 24. júla oproti predchádzajúcemu týždňu o sedem bázických bodov na 6,76 %. To je tesne pod ročným maximom, uviedla MBA. Úroková sadzba 15-ročného úveru sa zvýšila o 11 bázických bodov na 6,15 %. V tomto prípade je to najvyššia úroveň za viac než rok.
Trhy momentálne čakajú na rozhodnutie americkej centrálnej banky Fed o úrokových sadzbách. Aj keď sa na stredajšom zasadnutí neočakáva ich rast, na tom ďalšom, septembrovom, sa už so zvýšením sadzieb počíta. To znižuje šance na skorú redukciu úrokových sadzieb hypoték.