< sekcia Ekonomika
Úrokové sadzby hypoték v USA vzrástli na najvyššiu úroveň
Úrokové sadzby hypoték reagujú na vývoj výnosov amerických dlhopisov.
Autor TASR
Washington 3. septembra (TASR) - Úrokové sadzby pri najpopulárnejších úveroch na bývanie v Spojených štátoch vzrástli tento týždeň na najvyššiu úroveň za viac než rok. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na údaje hypotekárnej agentúry Freddie Mac.
Agentúra vo štvrtok oznámila, že priemerná sadzba referenčného 30-ročného hypotekárneho úveru dosiahla tento týždeň v priemere 6,71 %, čo je najvyššia úroveň od júla minulého roka. V predchádzajúcom týždni predstavovala 6,66 %.
Úrokové sadzby hypoték reagujú na vývoj výnosov amerických dlhopisov. V prípade kľúčových 10-ročných dlhopisov dosiahli výnosy tento týždeň rast na najvyššiu úroveň od novembra 2023.
Trhy teraz čakajú na údaje o inflácii a o vývoji na trhu práce v USA za august. Údaje o vývoji na pracovnom trhu zverejní americké ministerstvo práce v piatok 4. septembra a údaje o vývoji spotrebiteľskej inflácie budú známe o týždeň neskôr. Následne 15. a 16. septembra sa uskutoční zasadnutie americkej centrálnej banky (Fed), ktorá rozhodne o úrokových sadzbách, pričom v nemalej miere bude vychádzať práve z údajov o vývoji inflácie a pracovného trhu.
Agentúra vo štvrtok oznámila, že priemerná sadzba referenčného 30-ročného hypotekárneho úveru dosiahla tento týždeň v priemere 6,71 %, čo je najvyššia úroveň od júla minulého roka. V predchádzajúcom týždni predstavovala 6,66 %.
Úrokové sadzby hypoték reagujú na vývoj výnosov amerických dlhopisov. V prípade kľúčových 10-ročných dlhopisov dosiahli výnosy tento týždeň rast na najvyššiu úroveň od novembra 2023.
Trhy teraz čakajú na údaje o inflácii a o vývoji na trhu práce v USA za august. Údaje o vývoji na pracovnom trhu zverejní americké ministerstvo práce v piatok 4. septembra a údaje o vývoji spotrebiteľskej inflácie budú známe o týždeň neskôr. Následne 15. a 16. septembra sa uskutoční zasadnutie americkej centrálnej banky (Fed), ktorá rozhodne o úrokových sadzbách, pričom v nemalej miere bude vychádzať práve z údajov o vývoji inflácie a pracovného trhu.