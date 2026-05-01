Úrokové sadzby na hypotéky na tri roky poskočili na 3,4 až 3,8 %
Certifikovaná realitná maklérka zo Slovenskej realitnej agentúry Eva Fabianová podotkla, že konflikt na Blízkom východe sa premieta do nálady na realitnom trhu.
Autor TASR
Bratislava 1. mája (TASR) - Vojna na Blízkom východe plnou silou zasiahla aj hypotekárny trh. Úrokové sadzby na hypotéky pri fixácii úrokovej sadzby na tri roky poskočili na 3,4 až 3,8 %. Podobne naceňovali úvery na bývanie banky pred pol rokom, situácia je však iná ako na jeseň 2025. Ľudia sa ťažšie dostávajú k hypotéke, pretože za posledných šesť mesiacov byty zdraželi. Realitný barometer vzrástol o 4,5 %, informovala Realitná únia SR.
Certifikovaná realitná maklérka zo Slovenskej realitnej agentúry Eva Fabianová podotkla, že konflikt na Blízkom východe sa premieta do nálady na realitnom trhu. „Kupujúci sú opatrnejší, veľmi citliví na cenu. Nastaviť ju správne je veľmi dôležité, keďže nadhodnotené nehnuteľnosti zostávajú stáť. Kupujúci sa dlhšie rozhodujú a ponuky viac porovnávajú,“ poznamenala.
Nové nastavenie realitného trhu sa postupne prejaví aj na cenách, ktoré aktuálne rastú dvojciferne. Realitný barometer, ktorý sleduje byty v krajských mestách, bol na konci marca medziročne v pluse 11 %. Podľa Realitnej únie SR sa črtajú tri scenáre vývoja cien bytov v závislosti od situácie na Blízkom východe.
Pri prvom scenári s rýchlym trvalým prímerím a úplnou deeskaláciou konfliktu by ceny bytov merané Realitným barometrom ku koncu decembra medziročne narástli o 8 až 9 %. Priemerná úroková sadzba na nové hypotéky s fixáciou na 1 až 5 rokov by sa zvýšila zo súčasných 3,36 na 3,5 %.
Pri druhom scenári so zamrznutým konfliktom by sa ceny bytov na konci roka zvýšili o 5 až 7 %, priemerná úroková sadzba na hypotéky by vzrástla na 3,8 až 4 %. Pri treťom scenári s eskaláciou konfliktu by ceny bytov narástli maximálne o 4 %, priemerná úroková sadzba na hypotéky by poskočila na 4,3 %.
Ako najpravdepodobnejší sa javí druhý scenár. Hlavný analytik Realitnej únie SR Vladimír Kubrický vysvetlil, čo by znamenala tretia alternatíva. „V nepriaznivom scenári už ľudia nebudú reagovať len na úrokové sadzby. Videli by sme aj rast nezamestnanosti a medziročná inflácia by sa blížila k dvojcifernému číslu,“ uviedol. V takom prípade by ľudia výrazne znervózneli a neistota by narástla. Ich kúpna sila by sa znížila a len ťažko by vedeli odhadnúť svoje budúce životné náklady. Ľudia by prehodnotili aj svoje plány na bývanie a do hypotéky by sa nehrnuli.
Ani podľa najhoršieho scenára byty tento rok nezlacnejú. Pri rastúcich úrokových sadzbách to pre ľudí znamená, že k vlastnému bývaniu sa dostanú ťažšie. „Nech sa bude konflikt na Blízkom východe vyvíjať akokoľvek, dostupnosť bývania sa zlepšovať nebude,“ upozornil tajomník Realitnej únie SR Mojmír Plavec.
Podľa neho je pozitívne, že Národná banka Slovenska pripravuje opatrenia na odstránenie bariér pri financovaní prvej nehnuteľnosti. „Tieto kroky by však nemali byť realizované na úkor ostatných účastníkov trhu. Zároveň je nevyhnutné systematicky zvýšiť ponuku bývania, najmä výraznejšie naštartovať bytovú výstavbu, ale aj vytvoriť pružnejšie podmienky v oblasti komerčného nájomného bývania,“ dodal Plavec.
Certifikovaná realitná maklérka zo Slovenskej realitnej agentúry Eva Fabianová podotkla, že konflikt na Blízkom východe sa premieta do nálady na realitnom trhu. „Kupujúci sú opatrnejší, veľmi citliví na cenu. Nastaviť ju správne je veľmi dôležité, keďže nadhodnotené nehnuteľnosti zostávajú stáť. Kupujúci sa dlhšie rozhodujú a ponuky viac porovnávajú,“ poznamenala.
Nové nastavenie realitného trhu sa postupne prejaví aj na cenách, ktoré aktuálne rastú dvojciferne. Realitný barometer, ktorý sleduje byty v krajských mestách, bol na konci marca medziročne v pluse 11 %. Podľa Realitnej únie SR sa črtajú tri scenáre vývoja cien bytov v závislosti od situácie na Blízkom východe.
Pri prvom scenári s rýchlym trvalým prímerím a úplnou deeskaláciou konfliktu by ceny bytov merané Realitným barometrom ku koncu decembra medziročne narástli o 8 až 9 %. Priemerná úroková sadzba na nové hypotéky s fixáciou na 1 až 5 rokov by sa zvýšila zo súčasných 3,36 na 3,5 %.
Pri druhom scenári so zamrznutým konfliktom by sa ceny bytov na konci roka zvýšili o 5 až 7 %, priemerná úroková sadzba na hypotéky by vzrástla na 3,8 až 4 %. Pri treťom scenári s eskaláciou konfliktu by ceny bytov narástli maximálne o 4 %, priemerná úroková sadzba na hypotéky by poskočila na 4,3 %.
Ako najpravdepodobnejší sa javí druhý scenár. Hlavný analytik Realitnej únie SR Vladimír Kubrický vysvetlil, čo by znamenala tretia alternatíva. „V nepriaznivom scenári už ľudia nebudú reagovať len na úrokové sadzby. Videli by sme aj rast nezamestnanosti a medziročná inflácia by sa blížila k dvojcifernému číslu,“ uviedol. V takom prípade by ľudia výrazne znervózneli a neistota by narástla. Ich kúpna sila by sa znížila a len ťažko by vedeli odhadnúť svoje budúce životné náklady. Ľudia by prehodnotili aj svoje plány na bývanie a do hypotéky by sa nehrnuli.
Ani podľa najhoršieho scenára byty tento rok nezlacnejú. Pri rastúcich úrokových sadzbách to pre ľudí znamená, že k vlastnému bývaniu sa dostanú ťažšie. „Nech sa bude konflikt na Blízkom východe vyvíjať akokoľvek, dostupnosť bývania sa zlepšovať nebude,“ upozornil tajomník Realitnej únie SR Mojmír Plavec.
Podľa neho je pozitívne, že Národná banka Slovenska pripravuje opatrenia na odstránenie bariér pri financovaní prvej nehnuteľnosti. „Tieto kroky by však nemali byť realizované na úkor ostatných účastníkov trhu. Zároveň je nevyhnutné systematicky zvýšiť ponuku bývania, najmä výraznejšie naštartovať bytovú výstavbu, ale aj vytvoriť pružnejšie podmienky v oblasti komerčného nájomného bývania,“ dodal Plavec.