Úrokové sadzby v ČR pravdepodobne v júni opäť vzrastú

Praha 23. mája (TASR) - Ak by spresnené údaje potvrdili pretrvávajúce inflačné riziká, česká centrálna banka bude musieť na budúci mesiac pravdepodobne opäť zvýšiť úrokové sadzby. Povedal to cez víkend guvernér Českej národnej banky (ČNB) Jiří Rusnok s tým, že kľúčová úroková sadzba by mohla vzrásť nad 6 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



ČNB zvýšila hlavnú úrokovú sadzbu od júna minulého roka v ôsmich krokoch po sebe už o 550 bázických bodov. Ostatné zvýšenie, ktoré zrealizovala tento mesiac, posunulo kľúčovú úrokovú sadzbu na 5,75 %, čo je jej najvyššia úroveň od roku 1999.



V nedeľnej relácii Českej televízie Rusnok povedal, že menová rada bude na nasledujúcom zasadnutí 22. júna vychádzať zo spresnených ekonomických údajov. Júnové zasadnutie bude zároveň posledným, na ktorom sa Rusnok zúčastní ako guvernér. Od júla ho vo funkcii vystrieda Aleš Michl.



Ak spresnené údaje potvrdia najnovšie odhady centrálnej banky v oblasti inflácie, je "vysoko pravdepodobné", že sa úrokové sadzby opäť zvýšia, povedal Rusnok. Na otázku, či by kľúčová úroková sadzba mohla prekročiť 6 %, Rusnok dodal, že "to je možné".