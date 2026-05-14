Úrokové sadzby z hypoték v USA mierne klesli
Napriek poklesu je však sadzba pri najpopulárnejšom 30-ročnom úvere na bývanie stále výrazne vyššia než ku koncu februára, keď klesla pod 6 %.
Autor TASR
New York 14. mája (TASR) - Po dvoch týždňoch rastu zaznamenali úrokové sadzby z hypoték v Spojených štátoch v tomto týždni pokles. Úroková sadzba pri najpopulárnejších úveroch na bývanie však naďalej zostáva nad hranicou 6 %, pod ktorú sa nakrátko dostala pred necelými tromi mesiacmi, čo bol prvý pokles pod túto hranicu za zhruba 3,5 roka. Informovala o tom agentúra Reuters.
Hypotekárna agentúra Freddie Mac uviedla, že priemerná sadzba referenčného 30-ročného hypotekárneho úveru dosiahla tento týždeň 6,36 %. To znamená mierne zníženie oproti predchádzajúcemu týždňu, v ktorom predstavovala 6,37 %. V rovnakom období minulého roka dosahovala sadzba 30-ročného hypotekárneho úveru 6,81 %.
Klesli aj úrokové sadzby pri 15-ročných hypotekárnych úveroch, ktoré využívajú najmä majitelia domov na refinancovanie hypoték. Priemerná sadzba dosiahla 5,71 % oproti 5,72 % v minulom týždni. Pred rokom predstavovala 5,92 %, dodala agentúra Freddie Mac.
Napriek poklesu je však sadzba pri najpopulárnejšom 30-ročnom úvere na bývanie stále výrazne vyššia než ku koncu februára, keď klesla pod 6 %. Stalo sa tak prvýkrát od konca roka 2022. V posledný februárový deň však USA a Izrael zaútočili na Irán a následný konflikt, ktorého súčasťou bolo aj zablokovanie Hormuzského prielivu, poslal ceny energií výrazne nahor. To sa odrazilo na vývoji inflácie a na úrokových sadzbách.
