Úroky na hypotékach v USA klesli na najnižšiu úroveň za viac než rok

Washington 7. augusta (TASR) - Úrokové sadzby pri najpopulárnejších úveroch na bývanie v USA klesli v minulom týždni na najnižšiu úroveň za 15 mesiacov. Dôvodom sú signály americkej centrálnej banky Fed, že v septembri by mohla pristúpiť k zníženiu úrokových sadzieb, navyše, nepriaznivá situácia na trhu práce v USA posilnila očakávania trhov, že rozsah redukcie bude výrazný. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Asociácia hypotekárnych bankárov (MBA) v stredu uviedla, že priemerná sadzba pri 30-ročných hypotékach klesla v týždni do 2. augusta o 27 bázických bodov na 6,55 %. To je najnižšia úroveň od mája minulého roka a najvýraznejší rozsah poklesu za posledné dva roky.



Fed minulý týždeň, keď ponechal hlavnú úrokovú sadzbu na pôvodnej úrovni v pásme 5,25 % až 5,50 %, signalizoval, že vzhľadom na zmierňujúce sa cenové tlaky a vývoj na trhu práce by už na budúci mesiac mohla byť redukcia úrokových sadzieb na stole. Dva dni na to správa o vývoji na pracovnom trhu za júl ukázala, že v minulom mesiaci vzniklo v USA omnoho menej pracovných miest, než sa odhadovalo a nezamestnanosť nečakane vzrástla zo 4,1 % na 4,3 %.



Trhy teraz predpokladajú, že Fed v septembri zníži úrokové sadzby o 50 bázických bodov. Pravdepodobnosť takéhoto scenára stanovili na 75 %.