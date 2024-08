Úroky na hypotékach v USA klesli na najnižšiu úroveň za 15 mesiacov

New York 23. augusta (TASR) - Úrokové sadzby pri najpopulárnejších úveroch na bývanie v Spojených štátoch klesli v minulom týždni na najnižšiu úroveň za posledných 15 mesiacov. Podľa analytikov to však stále nie je dostatočný pokles na to, aby trh s bývaním zaznamenal výrazné zlepšenie dopytu. Informovala o tom agentúra Reuters.



Ako uviedla koncom tohto týždňa hypotekárna agentúra Freddie Mac, priemerná sadzba referenčného 30-ročného úveru na bývanie dosiahla v tomto týždni (do 22. 8.) 6,46 %. To je najnižšia úroveň od mája 2023.



Oproti predchádzajúcemu týždňu tak zaznamenala mierne zníženie, keď za minulý týždeň predstavovala 6,49 %. Na porovnanie, v rovnakom období minulého roka dosiahla 7,23 %.



Očakáva sa, že vzhľadom na prichádzajúce ekonomické dáta budú úrokové sadzby na hypotékach pokračovať v poklese, uviedol Sam Khater, hlavný ekonóm z Freddie Mac. Dodal však, že napriek postupnému znižovaniu úrokové sadzby na hypotékach stále nie sú dostatočne nízke, aby to motivovalo potenciálnych kupcov nehnuteľností. "Podľa nás by bolo potrebné, aby sa úroky na hypotékach znížili ešte o percentuálny bod, ak majú výraznejšie podporiť dopyt zo strany kupcov," povedal Khater.