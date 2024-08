Úroky na hypotékach v USA klesli na najnižšiu úroveň za 1,5 roka

New York 28. augusta (TASR) - Úrokové sadzby pri najpopulárnejších úveroch na bývanie v USA klesli v minulom týždni na najnižšiu úroveň za takmer 1,5 roka. Trh tak zareagoval na vyjadrenia šéfa americkej centrálnej banky, ktorými naznačil, že banka by mohla na najbližšom zasadnutí pristúpiť k redukcii úrokových sadzieb. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá zverejnila najnovšie údaje americkej Asociácie hypotekárnych bankárov (MBA).



MBA v stredu uviedla, že priemerná sadzba pri 30-ročných hypotékach klesla v týždni do 23. augusta o šesť bázických bodov na 6,44 %, čo je najnižšia úroveň sadzieb od apríla 2023. Za ostatné štyri týždne zaznamenali úroky pri najpopulárnejších hypotékach pokles o 38 bázických bodov.



Maximum zaznamenali úrokové sadzby na 30-ročných hypotekárnych úveroch v októbri minulého roka. Vtedy dosiahli takmer 7,8 %, čo bola najvyššia úroveň za 23 rokov.



Za najnovším poklesom je najmä vystúpenie prezidenta americkej centrálnej banky (Fed) Jeroma Powella koncom minulého týždňa na zasadnutí centrálnych bankárov v Jackson Hole (Wyoming). Powell v ňom naznačil, že Fed úrokové sadzby zníži už čoskoro. Aj keď nespresnil kedy, ani v akom rozsahu by k redukcii malo dôjsť, trhy odhadujú, že sa tak stane na najbližšom zasadnutí, ktoré sa uskutoční 17. a 18. septembra.