Úroky na hypotékach v USA sa priblížili k 7 %

Washington 20. marca (TASR) - Počet žiadostí o úvery na bývanie v Spojených štátoch zaznamenal minulý týždeň výrazný pokles, čo je dôsledok zvýšenia úrokov na hypotékach. Poukázali na to údaje Asociácie hypotekárnych bankárov (Mortgage Bankers Association - MBA), ktoré zverejnil portál RTTNews.



MBA uviedla, že index žiadostí o hypotéku klesol v týždni do 15. marca o 1,6 % na 198,2 bodu, zatiaľ čo v predchádzajúcom týždni zaznamenal 7,1-percentný rast. Výraznou mierou sa pod zníženie počtu žiadostí o hypotéky podpísal rast úrokových sadzieb pri najpopulárnejších úveroch na bývanie k hranici 7 %. Podľa MBA vzrástla priemerná sadzba pri 30-ročných hypotékach v USA v týždni do 15. marca na 6,89 % zo 6,77 % v predchádzajúcom týždni.



Aj úroková sadzba pri 15-ročných hypotékach zaznamenala rast. Dosiahla 6,49 %, zatiaľ čo týždeň predtým predstavovala 6,37 %. To sa odrazilo na slabšom záujme o kúpu domu či refinancovanie hypotéky.



"Úrokové sadzby hypoték vzrástli po tom, ako najnovšie údaje ukázali, že inflácia v USA je na vyššej úrovni, než sa očakávalo," povedal viceprezident MBA Joel Kan. Ako dodal, tento fakt vyvoláva neistotu, čo sa týka termínu, ako aj celkového rozsahu redukcie úrokových sadzieb v USA v tomto roku.