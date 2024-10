Úroky na hypotékach v USA vzrástli na trojmesačné maximum

New York 30. októbra (TASR) - Úrokové sadzby pri najpopulárnejších úveroch na bývanie v USA vzrástli v minulom týždni na vyše 6,7 %. To je najvyššia úroveň za tri mesiace. Rast zaznamenali napriek tomu, že trhy stále počítajú s ďalším znížením úrokových sadzieb americkou centrálnou bankou (Fed). Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá zverejnila najnovšie údaje americkej Asociácie hypotekárnych bankárov (MBA).



MBA v stredu uviedla, že priemerná sadzba pri 30-ročných hypotékach vzrástla v týždni do 25. októbra o 21 bázických bodov na 6,73 %. To je jej najvyššia úroveň od júla tohto roka. Navyše, od zasadnutia Fedu v polovici septembra, na ktorom centrálna banka zredukovala hlavnú úrokovú sadzbu o 50 bázických bodov, sa tak sadzba pri najpopulárnejších hypotékach zvýšila už o 60 bodov.



Dôvodom sú najmä lepšie než pôvodne očakávané viaceré ekonomické údaje vrátane spotrebiteľských výdavkov a údajov z trhu práce. Tie zmiernili obavy z prípadnej recesie a posilnili očakávania, že Fed bude redukovať úrokové sadzby miernejším tempom.