Úroky na hypotékach v USA vzrástli na osemmesačné maximum

Washington 15. januára (TASR) - Úrokové sadzby pri najpopulárnejších úveroch na bývanie v USA vzrástli v minulom týždni nad 7 %, čo predstavuje najvyššiu úroveň za posledných osem mesiacov. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá zverejnila najnovšie údaje americkej Asociácie hypotekárnych bankárov (MBA).



MBA v stredu uviedla, že priemerná sadzba pri 30-ročných hypotékach vzrástla v týždni do 10. januára o 10 bázických bodov na 7,09 %. To je najvyššia úroveň od mája minulého roka. Tento vývoj ešte viac komplikuje možnosti potenciálnych kupcov nehnuteľností, ktorí už čelia obmedzenej ponuke na trhu a rastu cien domov.



Úrokové sadzby najobľúbenejších hypoték sa tak zvýšili už piaty týždeň po sebe. Od septembra, keď americká centrálna banka (Fed) začala s uvoľňovaním menovej politiky, vzrástli úroky pri 30-ročných hypotékach o takmer celý percentuálny bod.



Úrokové sadzby hypoték tak idú opačným smerom než úrokové sadzby Fedu a kopírujú vývoj výnosov z dlhopisov. Dôvodom sú obavy z inflácie, ako aj rastúci rozpočtový deficit. Ten za prvé tri mesiace nového rozpočtového roka 2024/2025, ktorý sa začal v októbri, dosiahol rekordných 711 miliárd USD (694 miliárd eur). To je o 39 % vyšší schodok než v prvých troch mesiacoch fiškálneho roka 2023/2024.



(1 EUR = 1,0245 USD)