Úroky z hypotekárnych úverov v USA mierne stúpli
Autor TASR
Washington 29. januára (TASR) - Úroky z najpopulárnejších úverov na bývanie v Spojených štátoch sa už druhý týždeň po sebe mierne zvýšili. Napriek tomu sú len tesne nad najnižšou úrovňou za viac ako tri roky. Priemerne úroky z 30-ročného hypotekárneho úveru s pevnou úrokovou sadzbou podľa údajov hypotekárnej agentúry Freddie Mac do štvrtka vzrástli na 6,1 % z úrovne 6,09 %, na ktorej boli pred týždňom. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
„Úrokové sadzby zostávajú blízko najnižšej úrovne za tri roky, čo je povzbudivé pre potenciálnych kupcov domov, ktorí so vstupom na trh nejaký čas čakali. Nižšie sadzby v kombinácii so silným rastom príjmov viedli k stabilnému rastu počtu žiadostí o kúpu v porovnaní s minulým rokom,“ povedal hlavný ekonóm spoločnosti Freddie Mac Sam Khater.
Z priaznivých úrokových sadzieb z hypotekárnych úverov podľa Khatera profituje aj viac majiteľov domov, ktorí refinancujú svoje pôžičky. „Ukazuje to rast počtu žiadostí o refinancovanie za ostatný rok,“ dodal.
