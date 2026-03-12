< sekcia Ekonomika
Úroky z hypotekárnych úverov v USA opäť vzrástli nad 6 %
Autor TASR
Washington 12. marca (TASR) - Úroky z najpopulárnejších úverov na bývanie v Spojených štátoch sa tento týždeň opäť vyšplhali nad 6 %. Priemerne úroky z 30-ročného hypotekárneho úveru s pevnou úrokovou sadzbou podľa údajov hypotekárnej agentúry Freddie Mac stúpli na 6,1 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Podľa odborníkov na americký trh s nehnuteľnosťami je práve úroveň 6 % psychologickou hranicou, nad ktorou sa pre potenciálnych kupujúcich stávajú úvery menej dostupnými. Pred tohtotýždňovým rastom úroky z 30-ročného hypotekárneho úveru boli v USA prvýkrát od roku 2022 krátko pod úrovňou 6 %.
Americký trh s nehnuteľnosťami je v ostatných rokoch v nepriaznivej situácii, keďže úroky sa po pandémii COVID-19 zvýšili. Trvalo vysoká inflácia po pandémii viedla k tomu, že americká centrálna banka udržiava svoju kľúčovú úrokovú sadzbu na vyššej úrovni dlhšie, ako sa pôvodne očakávalo.
