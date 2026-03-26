Úroky z hypotekárnych úverov v USA tento týždeň prudko stúpli
Tohtotýždňový rast úrokov z 30-ročných hypoték na americkom trhu bol najsilnejší od apríla 2025.
Autor TASR
Washington 26. marca (TASR) - Priemerná úroková sadzba z 30-ročných hypotekárnych úverov s pevnou úrokovou sadzbou v Spojených štátoch tento týždeň vyskočila na 6,38 %. Ukázali to údaje, ktoré vo štvrtok zverejnila hypotekárna agentúra Freddie Mac. Pred týždňom bola priemerná sadzba z týchto úverov, ktoré sú najpopulárnejšími pôžičkami na bývanie v USA, na úrovni 6,22 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.
Tohtotýždňový rast úrokov z 30-ročných hypoték na americkom trhu bol najsilnejší od apríla 2025. Len pred štyrmi týždňami priemerná sadzba prvýkrát od záveru roka 2022 klesla pod hranicu 6 %. Za dôvod jej terajšieho prudkého rastu sa považuje dramatické zdraženie ropy v dôsledku vojny v Iráne, čo vyvoláva obavy z vysokej inflácie.
Úrokové sadzby z hypotekárnych úverov ovplyvňuje niekoľko faktorov od rozhodnutí Federálneho rezervného systému o menovej politike až po očakávania investorov na trhu so štátnymi dlhopismi. Vo všeobecnosti úroky z hypoték reagujú na trajektóriu výnosov z 10-ročných štátnych dlhopisov. Vo štvrtok napoludnie boli výnosy z amerických 10-ročných štátnych cenných papierov na úrovni 4,39 %, pričom pred týždňom boli len vo výške 4,26 %.
Tohtotýždňový rast úrokov z 30-ročných hypoték na americkom trhu bol najsilnejší od apríla 2025. Len pred štyrmi týždňami priemerná sadzba prvýkrát od záveru roka 2022 klesla pod hranicu 6 %. Za dôvod jej terajšieho prudkého rastu sa považuje dramatické zdraženie ropy v dôsledku vojny v Iráne, čo vyvoláva obavy z vysokej inflácie.
Úrokové sadzby z hypotekárnych úverov ovplyvňuje niekoľko faktorov od rozhodnutí Federálneho rezervného systému o menovej politike až po očakávania investorov na trhu so štátnymi dlhopismi. Vo všeobecnosti úroky z hypoték reagujú na trajektóriu výnosov z 10-ročných štátnych dlhopisov. Vo štvrtok napoludnie boli výnosy z amerických 10-ročných štátnych cenných papierov na úrovni 4,39 %, pričom pred týždňom boli len vo výške 4,26 %.