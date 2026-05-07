< sekcia Ekonomika
Úroky z hypotekárnych úverov v USA tento týždeň vzrástli
Dôvodom je pretrvávajúca volatilita na trhu s dlhopismi, keďže prudko rastúce ceny ropy v dôsledku vojny s Iránom zvyšujú obavy z inflácie.
Autor TASR
New York 7. mája (TASR) - Priemerná pevná úroková sadzba z 30-ročných hypotekárnych úverov v Spojených štátoch tento týždeň stúpla na 6,37 % z minulotýždňových 6,3 %. Dôvodom je pretrvávajúca volatilita na trhu s dlhopismi, keďže prudko rastúce ceny ropy v dôsledku vojny s Iránom zvyšujú obavy z inflácie. Ukázali to údaje, ktoré vo štvrtok zverejnila hypotekárna agentúra Freddie Mac. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.
Ide o druhý týždenný rast v rade, čím sa priemerná sadzba z 30-ročných úverov vrátila na úroveň spred štyroch týždňov. Úroky z 15-ročných hypotekárnych pôžičiek, ktoré využívajú majitelia domov na refinancovanie hypoték, tiež vzrástli, a to na 5,72 % z minulotýždňových 5,64 %.
Hypotekárne sadzby ovplyvňuje niekoľko faktorov od rozhodnutí Federálneho rezervného systému o úrokovej politike až po očakávania investorov na trhu s dlhopismi týkajúce sa ekonomiky a inflácie. Priemerná sadzba z 30-ročného hypotekárneho úveru kopíruje trajektóriu výnosov 10-ročných amerických štátnych dlhopisov. Ešte koncom februára bola priemerná sadzba z 30-ročného hypotekárneho úveru tesne pod 6 %. Odvtedy pod túto hranicu neklesla.
Predaj starších domov v USA v prvých troch mesiacoch tohto roka sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zmenšil. Pokračuje tak celoštátne oslabovanie trhu s bývaním, ktoré sa začalo v roku 2022, keď sadzby hypoték začali po pandémii stúpať.
Ide o druhý týždenný rast v rade, čím sa priemerná sadzba z 30-ročných úverov vrátila na úroveň spred štyroch týždňov. Úroky z 15-ročných hypotekárnych pôžičiek, ktoré využívajú majitelia domov na refinancovanie hypoték, tiež vzrástli, a to na 5,72 % z minulotýždňových 5,64 %.
Hypotekárne sadzby ovplyvňuje niekoľko faktorov od rozhodnutí Federálneho rezervného systému o úrokovej politike až po očakávania investorov na trhu s dlhopismi týkajúce sa ekonomiky a inflácie. Priemerná sadzba z 30-ročného hypotekárneho úveru kopíruje trajektóriu výnosov 10-ročných amerických štátnych dlhopisov. Ešte koncom februára bola priemerná sadzba z 30-ročného hypotekárneho úveru tesne pod 6 %. Odvtedy pod túto hranicu neklesla.
Predaj starších domov v USA v prvých troch mesiacoch tohto roka sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zmenšil. Pokračuje tak celoštátne oslabovanie trhu s bývaním, ktoré sa začalo v roku 2022, keď sadzby hypoték začali po pandémii stúpať.