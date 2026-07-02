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Úroky z hypotekárnych úverov v USA tento týždeň klesli
Hypotekárne úrokové sadzby v USA vo všeobecnosti kopírujú trajektóriu výnosov z 10-ročných štátnych dlhopisov.
Autor TASR
New York 2. júla (TASR) - Priemerná fixná úroková sadzba pri 30-ročnej hypotekárnej pôžičke v Spojených štátoch tento týždeň klesla na 6,43 %, čiže na najnižšiu úroveň od polovice mája. Minulý týždeň bola priemerná sadzba vo výške 6,49 %. Ukázali to údaje, ktoré vo štvrtok zverejnila hypotekárna agentúra Freddie Mac. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.
Od začiatku vojny USA proti Iránu, ktorá vypukla koncom februára, sa priemerné úroky z 30-ročnej hypotekárnej pôžičky v USA pohybujú zhruba na úrovni 6,5 %. Konflikt totiž viedol k prudkému rastu cien ropy, čo zvýšilo infláciu, výnosy z amerických štátnych dlhopisov a hypotekárne sadzby.
Úroky z 15-ročných hypotekárnych úverov s fixnou sadzbou, ktoré často vyhľadávajú dlžníci refinancujúci hypotéku, tento týždeň tiež klesli. Priemerná sadzba sa znížila na 5,79 % z minulotýždňových 5,84 %.
Hypotekárne úrokové sadzby v USA vo všeobecnosti kopírujú trajektóriu výnosov z 10-ročných štátnych dlhopisov. Vo štvrtok napoludnie bol výnos z týchto amerických štátnych papierov 4,46 %, čo je pokles z úrovne 4,48 % v závere predošlého obchodného dňa.
Od začiatku vojny USA proti Iránu, ktorá vypukla koncom februára, sa priemerné úroky z 30-ročnej hypotekárnej pôžičky v USA pohybujú zhruba na úrovni 6,5 %. Konflikt totiž viedol k prudkému rastu cien ropy, čo zvýšilo infláciu, výnosy z amerických štátnych dlhopisov a hypotekárne sadzby.
Úroky z 15-ročných hypotekárnych úverov s fixnou sadzbou, ktoré často vyhľadávajú dlžníci refinancujúci hypotéku, tento týždeň tiež klesli. Priemerná sadzba sa znížila na 5,79 % z minulotýždňových 5,84 %.
Hypotekárne úrokové sadzby v USA vo všeobecnosti kopírujú trajektóriu výnosov z 10-ročných štátnych dlhopisov. Vo štvrtok napoludnie bol výnos z týchto amerických štátnych papierov 4,46 %, čo je pokles z úrovne 4,48 % v závere predošlého obchodného dňa.