ÚRSO: Bez vládnych opatrení môžu ceny plynu v 2024 vzrásť až o 110 %

Bratislava 28. júla (TASR) - Pri absencii mimoriadnych opatrení vlády SR by koncové ceny elektriny pre domácnosti na rok 2024 mohli oproti dnes platným cenám vzrásť v priemere o 81 % a v prípade plynu až o 110 %. Informoval o tom v piatok Radoslav Igaz, hovorca Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).



"Súčasné ceny energií pre domácnosti a ďalšie skupiny odberateľov sú prevažne ovplyvnené mimoriadnymi opatreniami štátu - poskytnutím zlacnenej elektriny zo zmluvy so Slovenskými elektrárňami (SE) pre domácnosti, ako aj zastropovaním cien energií a finančnými kompenzáciami. Uvedené opatrenia z veľkej miery minimalizovali dosahy energetickej krízy na zraniteľných odberateľov energií v roku 2023, pričom domácnosti v SR majú jedny z najnižších cien elektriny a plynu v EÚ," povedal predseda ÚRSO Andrej Juris.



Mimoriadne opatrenia však podľa ÚRSO nie sú automaticky aplikovateľné aj na rok 2024. Regulačný úrad podľa Igaza vypracoval viacero návrhov na prijatie opatrení s cieľom zabezpečiť primerané ceny energií pre slovenských odberateľov aj v roku 2024 a zároveň na posilnenie ochrany odberateľov.



Igaz dodal, že úrad okrem využitia zlacnenej elektriny zo zmluvy so SE pre domácnosti navrhuje podporu rozvoja a pripájania nových decentralizovaných a obnoviteľných zdrojov elektriny (OZE) a zariadení na uskladnenie elektriny. Tiež navrhuje podporiť cieľové skupiny odoberateľov energií v súlade so štátnou sociálnou a daňovou politikou. ÚRSO navrhuje aj legislatívne zakotviť definíciu energetickej chudoby či ustanoviť povinnosť pre dodávateľov zverejňovať ceny za dodávku elektriny a plynu pre koncových odberateľov, najmä na neregulovanom trhu.