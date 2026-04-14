ÚRSO bude koncom apríla hostiť medzinárodnú energetickú konferenciu
ÚRSO očakáva, že konferencia bude zároveň príležitosťou na reprezentáciu Slovenskej republiky v celosvetovom kontexte.
Autor TASR
Bratislava 14. apríla (TASR) - Regulačné energetické úrady, nadnárodné energetické spoločnosti, investori, odborníci a akademici sa 27. - 28. apríla stretnú v Bratislave na výročnej konferencii Asociácie energetických regulátorov regiónu (ERRA). Informoval o tom Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ktorý je hostiteľom konferencie.
„Program konferencie je úmyselne zameraný na aktuálne globálne výzvy v elektroenergetike, plynárenstve aj jadrovej energetike a prinesie priestor na medzinárodnú výmenu názorov o rovnováhe medzi trhom, bezpečnosťou a ochranou spotrebiteľa,“ priblížil predseda ÚRSO Jozef Holjenčík.
Na konferencii vystúpia okrem slovenských expertov lídri energetického sektora z USA, Azerbajdžanu, Grécka, Francúzska, Poľska, Maďarska, Ománu, Portugalska, Nigérie, Nemecka, Turecka, Česka, Thajska a ďalších krajín. ÚRSO očakáva, že konferencia bude zároveň príležitosťou na reprezentáciu Slovenskej republiky v celosvetovom kontexte.
