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Budúci rok sa zintenzívni komunikácia o dynamických tarifách
Od 1. januára 2027 budú dodávatelia na svojich weboch zverejňovať výsledky denného trhu prevzaté od spoločnosti OKTE, popis ponuky a postup predaja s odhadom dopytu v dynamickej sadzbe.
Autor TASR
Bratislava 6. novembra (TASR) - Záujem domácností o dynamické tarify, ktoré Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) považuje za produkt budúcnosti, je zatiaľ obmedzený. Úrad preto vyzval dodávateľov energií, aby počas roka 2027 zintenzívnili informačné a vzdelávacie kampane zamerané na vysvetľovanie výhod aj rizík dynamických taríf. V piatok o tom informoval hovorca ÚRSO Radoslav Igaz.
Do konca novembra 2026 úrad očakáva, že mu dodávatelia a distribučné spoločnosti predložia návrhy spôsobu prezentácie dynamických sadzieb vo svojich produktových ponukách vrátane harmonogramu oslovovania zákazníkov.
Od 1. januára 2027 budú dodávatelia na svojich weboch zverejňovať výsledky denného trhu prevzaté od spoločnosti OKTE, popis ponuky a postup predaja s odhadom dopytu v dynamickej sadzbe. „Súčasťou komunikácie by mali byť aj modelové príklady domácností vybavených inteligentným meracím systémom a porovnanie dynamickej tarify s bežne využívanými produktmi,“ skonštatoval predseda ÚRSO Jozef Holjenčík.
Dodávatelia zároveň začnú poskytovať údaje pre nový porovnávací portál ÚRSO, ktorý spotrebiteľom pomôže lepšie sa orientovať v ponukách jednotlivých dodávateľov a prijímať informované rozhodnutia.
Najväčší prínos môžu podľa úradu dynamické tarify priniesť odberateľom, ktorí využívajú technológie aktívneho riadenia spotreby, odberateľom s vlastnou výrobou elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a s batériovým úložiskom. Nevyhnutnou podmienkou je mať doma nainštalovaný inteligentný merací systém (IMS) a uzavretú príslušnú zmluvu so svojím dodávateľom.
Dodávatelia nízky záujem pripisujú obavám spotrebiteľov zo zmeny a cenových výkyvov, ako aj systému energopomoci, ktorý domácnosti len v malej miere motivuje aktívne si strážiť svoje náklady za elektrinu.
Do konca novembra 2026 úrad očakáva, že mu dodávatelia a distribučné spoločnosti predložia návrhy spôsobu prezentácie dynamických sadzieb vo svojich produktových ponukách vrátane harmonogramu oslovovania zákazníkov.
Od 1. januára 2027 budú dodávatelia na svojich weboch zverejňovať výsledky denného trhu prevzaté od spoločnosti OKTE, popis ponuky a postup predaja s odhadom dopytu v dynamickej sadzbe. „Súčasťou komunikácie by mali byť aj modelové príklady domácností vybavených inteligentným meracím systémom a porovnanie dynamickej tarify s bežne využívanými produktmi,“ skonštatoval predseda ÚRSO Jozef Holjenčík.
Dodávatelia zároveň začnú poskytovať údaje pre nový porovnávací portál ÚRSO, ktorý spotrebiteľom pomôže lepšie sa orientovať v ponukách jednotlivých dodávateľov a prijímať informované rozhodnutia.
Najväčší prínos môžu podľa úradu dynamické tarify priniesť odberateľom, ktorí využívajú technológie aktívneho riadenia spotreby, odberateľom s vlastnou výrobou elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a s batériovým úložiskom. Nevyhnutnou podmienkou je mať doma nainštalovaný inteligentný merací systém (IMS) a uzavretú príslušnú zmluvu so svojím dodávateľom.
Dodávatelia nízky záujem pripisujú obavám spotrebiteľov zo zmeny a cenových výkyvov, ako aj systému energopomoci, ktorý domácnosti len v malej miere motivuje aktívne si strážiť svoje náklady za elektrinu.